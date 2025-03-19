К новому садику под Челябинском построят дорогу

К новому детскому саду в микрорайоне Звездный Сосновского района Челябинской области построят дорогу. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов.
«Положительное заключение государственной экспертизы на строительство дороги к детскому саду получено. Ждем финансирование», — отметил Ваганов.
Протяженность дороги составляет порядка одного километра, стоимость строительства — 100 миллионов рублей. За эту сумму строители по проекту должны соорудить полноценную и качественную дорогу на надежном основании с обочинами и освещением.
Из-за обильного таяния снега в данный момент подъезды к новому детскому саду затруднены. Сейчас на одной из дорог есть лужа, районные власти направят туда трактор для обеспечения пропуска воды. Как подсохнет, дорогу разровняет грейдер.
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