19 марта 2025

К новому садику под Челябинском построят дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу построят после получения финансирования
Дорогу построят после получения финансирования Фото:

К новому детскому саду в микрорайоне Звездный Сосновского района Челябинской области построят дорогу. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов.

«Положительное заключение государственной экспертизы на строительство дороги к детскому саду получено. Ждем финансирование», — отметил Ваганов.

Протяженность дороги составляет порядка одного километра, стоимость строительства — 100 миллионов рублей. За эту сумму строители по проекту должны соорудить полноценную и качественную дорогу на надежном основании с обочинами и освещением.

Из-за обильного таяния снега в данный момент подъезды к новому детскому саду затруднены. Сейчас на одной из дорог есть лужа, районные власти направят туда трактор для обеспечения пропуска воды. Как подсохнет, дорогу разровняет грейдер.

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К новому детскому саду в микрорайоне Звездный Сосновского района Челябинской области построят дорогу. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил URA.RU глава района Евгений Ваганов. «Положительное заключение государственной экспертизы на строительство дороги к детскому саду получено. Ждем финансирование», — отметил Ваганов. Протяженность дороги составляет порядка одного километра, стоимость строительства — 100 миллионов рублей. За эту сумму строители по проекту должны соорудить полноценную и качественную дорогу на надежном основании с обочинами и освещением. Из-за обильного таяния снега в данный момент подъезды к новому детскому саду затруднены. Сейчас на одной из дорог есть лужа, районные власти направят туда трактор для обеспечения пропуска воды. Как подсохнет, дорогу разровняет грейдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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