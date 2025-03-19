Банки бьют тревогу: курганцы стали реже брать автокредиты

Курганцы стали реже брать автокредиты

20 марта 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Курганцы стали на 10% реже брать автокредиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане зафиксировано снижение числа выданных автокредитов. Наблюдается уменьшение количества, объема и среднего чека автокредитования. Об этом сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ). «За месяц банки выдали курганцам 326 кредитов на 380 млн. руб. В месячном отношении количество выдач сократилось на 19 штук, а сумма уменьшилась на 40 млн. руб. В целом объемы автокредитования в феврале 2025 года достигли минимума с весны 2023 года», — говорится в статистике ОКБ. Средний чек автокредитования сократился на 60 тыс. и составил 1,1 млн. рублей.



В марте, несмотря на традиционное оживление автомобильного рынка, вероятно, что тенденция к снижению продолжится. Главным фактором здесь остается ожидание покупателей. В марте 2024 года объем автокредитов вырос, так как потребители осознавали, что покупать автомобиль выгоднее сразу, пока цены не повысились.



В течение 2024 года этот тренд усиливался под вилянием повышения утилизационного сбора, ослабления рубля и роста ключевой ставки. Однако сейчас потребительские настроения значительно изменились. Автолюбители все еще ждут возвращения ушедших компаний и затягивают с новой покупкой. Также Банк России уже несколько заседаний сохраняет ключевую ставку без изменений, что дает надежду на ее снижение в будущем.



Позитивные ожидания формируются и в отношении курса рубля. Покупатели рассчитывают, что, подождав, смогут приобрести автомобиль и оформить кредит на более выгодных условиях. Если эти ожидания оправдаются, откладывание покупки машины с целью экономии может стать главным трендом 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане зафиксировано снижение числа выданных автокредитов. Наблюдается уменьшение количества, объема и среднего чека автокредитования. Об этом сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ). «За месяц банки выдали курганцам 326 кредитов на 380 млн. руб. В месячном отношении количество выдач сократилось на 19 штук, а сумма уменьшилась на 40 млн. руб. В целом объемы автокредитования в феврале 2025 года достигли минимума с весны 2023 года», — говорится в статистике ОКБ. Средний чек автокредитования сократился на 60 тыс. и составил 1,1 млн. рублей. В марте, несмотря на традиционное оживление автомобильного рынка, вероятно, что тенденция к снижению продолжится. Главным фактором здесь остается ожидание покупателей. В марте 2024 года объем автокредитов вырос, так как потребители осознавали, что покупать автомобиль выгоднее сразу, пока цены не повысились. В течение 2024 года этот тренд усиливался под вилянием повышения утилизационного сбора, ослабления рубля и роста ключевой ставки. Однако сейчас потребительские настроения значительно изменились. Автолюбители все еще ждут возвращения ушедших компаний и затягивают с новой покупкой. Также Банк России уже несколько заседаний сохраняет ключевую ставку без изменений, что дает надежду на ее снижение в будущем. Позитивные ожидания формируются и в отношении курса рубля. Покупатели рассчитывают, что, подождав, смогут приобрести автомобиль и оформить кредит на более выгодных условиях. Если эти ожидания оправдаются, откладывание покупки машины с целью экономии может стать главным трендом 2025 года.