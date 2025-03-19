19 марта 2025

Банки бьют тревогу: курганцы стали реже брать автокредиты

Курганцы стали реже брать автокредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы стали на 10% реже брать автокредиты Фото:

В Кургане зафиксировано снижение числа выданных автокредитов. Наблюдается уменьшение количества, объема и среднего чека автокредитования. Об этом сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ).

«За месяц банки выдали курганцам 326 кредитов на 380 млн. руб. В месячном отношении количество выдач сократилось на 19 штук, а сумма уменьшилась на 40 млн. руб. В целом объемы автокредитования в феврале 2025 года достигли минимума с весны 2023 года», — говорится в статистике ОКБ. Средний чек автокредитования сократился на 60 тыс. и составил 1,1 млн. рублей.

В марте, несмотря на традиционное оживление автомобильного рынка, вероятно, что тенденция к снижению продолжится. Главным фактором здесь остается ожидание покупателей. В марте 2024 года объем автокредитов вырос, так как потребители осознавали, что покупать автомобиль выгоднее сразу, пока цены не повысились.

В течение 2024 года этот тренд усиливался под вилянием повышения утилизационного сбора, ослабления рубля и роста ключевой ставки. Однако сейчас потребительские настроения значительно изменились. Автолюбители все еще ждут возвращения ушедших компаний и затягивают с новой покупкой. Также Банк России уже несколько заседаний сохраняет ключевую ставку без изменений, что дает надежду на ее снижение в будущем.

Позитивные ожидания формируются и в отношении курса рубля. Покупатели рассчитывают, что, подождав, смогут приобрести автомобиль и оформить кредит на более выгодных условиях. Если эти ожидания оправдаются, откладывание покупки машины с целью экономии может стать главным трендом 2025 года.

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В Кургане зафиксировано снижение числа выданных автокредитов. Наблюдается уменьшение количества, объема и среднего чека автокредитования. Об этом сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ). «За месяц банки выдали курганцам 326 кредитов на 380 млн. руб. В месячном отношении количество выдач сократилось на 19 штук, а сумма уменьшилась на 40 млн. руб. В целом объемы автокредитования в феврале 2025 года достигли минимума с весны 2023 года», — говорится в статистике ОКБ. Средний чек автокредитования сократился на 60 тыс. и составил 1,1 млн. рублей. В марте, несмотря на традиционное оживление автомобильного рынка, вероятно, что тенденция к снижению продолжится. Главным фактором здесь остается ожидание покупателей. В марте 2024 года объем автокредитов вырос, так как потребители осознавали, что покупать автомобиль выгоднее сразу, пока цены не повысились. В течение 2024 года этот тренд усиливался под вилянием повышения утилизационного сбора, ослабления рубля и роста ключевой ставки. Однако сейчас потребительские настроения значительно изменились. Автолюбители все еще ждут возвращения ушедших компаний и затягивают с новой покупкой. Также Банк России уже несколько заседаний сохраняет ключевую ставку без изменений, что дает надежду на ее снижение в будущем. Позитивные ожидания формируются и в отношении курса рубля. Покупатели рассчитывают, что, подождав, смогут приобрести автомобиль и оформить кредит на более выгодных условиях. Если эти ожидания оправдаются, откладывание покупки машины с целью экономии может стать главным трендом 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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