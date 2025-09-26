Народные приметы на 27 сентября 2025: что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Православные верующие 27 сентября 2025 отмечают один из важнейших церковных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день в народе традиционно считается рубежом между летом и зимой, временем завершения полевых работ и началом осенних посиделок. На Руси Воздвижение связывали с особыми приметами и строгими запретами, многие из которых соблюдаются до сих пор. О том, что можно и нельзя делать 27 сентября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.
История и смысл праздника Воздвижение
Воздвижение — один из двунадесятых (великих) православных праздников, который связан с двумя значимыми историческими событиями. Первое — обретение Креста Господня святой царицей Еленой в 326 году близ Голгофы. Второе — возвращение этой святыни из персидского плена при византийском императоре Ираклии.
В народной традиции праздник называли «Ставров день». Его также считали «третьей встречей осени» и рубежом между теплым и холодным временем года. Отсюда пошло выражение: «На Воздвижение кафтан с шубой сдвинулся» — намек на то, что пора доставать теплую одежду.
По церковному уставу, этот день является строгим постным, независимо от того, на какой день недели он приходится. Верующие воздерживаются от мясной, молочной пищи и рыбы, больше времени уделяют молитве и добрым делам.
Приметы на 27 сентября 2025 года
Предки внимательно следили за природными явлениями в день Воздвижения, считая их предвестниками погоды на ближайшие месяцы:
- Если утро ясное, а к полудню появляются перистые облака — ждите скорого похолодания
- Шумный полет гусей высоко в небе — признак продолжительной теплой осени
- Белый иней на крышах с утра предвещает солнечный и сухой день
- Южный ветер днем обещает сохранение мягкой погоды на несколько дней
- Утренний туман указывает на ясную погоду
- Если рябина сбрасывает ягоды рано — зима будет ветреной и холодной
- Прозрачная вода в реках — предвестник сухой погоды
- Кот часто смотрит в окно — к сильному ветру
Особое внимание уделяли поведению птиц — считалось, что они точнее всего предсказывают приближающиеся перемены погоды.
Что можно делать на Воздвижение 27 сентября 2025
В народной традиции праздник Воздвижения имел не только религиозное, но и хозяйственное значение. В этот день разрешалось и даже рекомендовалось:
- Участвовать в крестных ходах вокруг деревень и сел для защиты от бед и напастей
- Молиться за больных родственников и близких — считалось, что молитвы в этот день имеют особую силу
- Начинать осенние посиделки, которые традиционно продолжались две недели
- Наряжаться в праздничные одежды и ходить в гости
- Готовить блюда из капусты — "капустные посиделки" были неотъемлемой частью праздника
- Окроплять стены дома и ворота святой водой для защиты жилища
- Сажать деревья и кусты в саду — считалось, что они хорошо приживутся
Для девушек этот день был особенно важен — на «капустниках» они могли показать свои умения, а холостые парни приглядывались к будущим невестам.
Что запрещено делать 27 сентября 2025
Воздвижение также было окружено множеством запретов, нарушение которых, по поверьям, могло привести к неудачам:
- Нельзя планировать важные дела — считалось, что все задуманное обернется пустыми усилиями
- Запрещалось заниматься рукоделием, стиркой и тяжелым домашним трудом
- Строго воспрещалось ходить в лес — по поверьям, в этот день там просыпались лешие и прочая нечисть
- Дома и хозяйственные постройки следовало держать закрытыми, чтобы уберечься от змей и других пресмыкающихся
- Нельзя было нарушать пост и употреблять животную пищу
- Запрещалось делиться планами даже с близкими людьми
- Незамужним девушкам не рекомендовалось есть блюда из картофеля, чтобы не остаться в девицах еще на год
