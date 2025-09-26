Раскрыто, сколько дронов ВСУ пытались атаковать юг России

ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самое большое количество дронов было уничтожено над Азовским морем
Самое большое количество дронов было уничтожено над Азовским морем Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Дежурные средства ПВО сбили дроны над акваторией Азовского моря, а также над территориями Ростовской области, Республики Крым, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей. 20 беспилотников было уничтожено над Азовским морем и в Ростовской области с Крымом, где ликвидировано по 14 дронов в каждом регионе.

Ранее сообщалось о нанесении массированного удара по различным регионам России. Утром 26 сентября на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в Херсонской области, Ставропольском крае и Курской области объявлялась угроза атаки с использованием дронов. В Ростовской области на окраине хутора Лагутник обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания сухой растительности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Дежурные средства ПВО сбили дроны над акваторией Азовского моря, а также над территориями Ростовской области, Республики Крым, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей. 20 беспилотников было уничтожено над Азовским морем и в Ростовской области с Крымом, где ликвидировано по 14 дронов в каждом регионе. Ранее сообщалось о нанесении массированного удара по различным регионам России. Утром 26 сентября на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в Херсонской области, Ставропольском крае и Курской области объявлялась угроза атаки с использованием дронов. В Ростовской области на окраине хутора Лагутник обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания сухой растительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...