Умер Тигран Кеосаян

Известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян утром 26 сентября.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она попросила не беспокоить звонками ее семью и поблагодарила всех кто поддерживал ее и мужа.
В конце декабря 2024 года у Кеосаяна внезапно остановилось сердце, после чего он пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи реанимационного отделения одной из столичных клиник оказывали ему экстренную помощь и поддерживали жизнедеятельность с помощью аппаратов интенсивной терапии.
Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист России. Он был известен как режиссер, актер, продюсер и ведущий. Наибольшую известность Кеосаян получил благодаря авторской программе «Международная пилорама», а также работе над фильмами и телепроектами. За годы карьеры он создал десятки картин, ставших заметными событиями в российской культуре и телеэфире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.