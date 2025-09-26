Умер Тигран Кеосаян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тигран Кеосаян умер поле продолжительной комы
Тигран Кеосаян умер поле продолжительной комы Фото:
новость из сюжета
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян утром 26 сентября.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она попросила не беспокоить звонками ее семью и поблагодарила всех кто поддерживал ее и мужа.

В конце декабря 2024 года у Кеосаяна внезапно остановилось сердце, после чего он пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи реанимационного отделения одной из столичных клиник оказывали ему экстренную помощь и поддерживали жизнедеятельность с помощью аппаратов интенсивной терапии.

Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист России. Он был известен как режиссер, актер, продюсер и ведущий. Наибольшую известность Кеосаян получил благодаря авторской программе «Международная пилорама», а также работе над фильмами и телепроектами. За годы карьеры он создал десятки картин, ставших заметными событиями в российской культуре и телеэфире.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян утром 26 сентября. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она попросила не беспокоить звонками ее семью и поблагодарила всех кто поддерживал ее и мужа. В конце декабря 2024 года у Кеосаяна внезапно остановилось сердце, после чего он пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи реанимационного отделения одной из столичных клиник оказывали ему экстренную помощь и поддерживали жизнедеятельность с помощью аппаратов интенсивной терапии. Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист России. Он был известен как режиссер, актер, продюсер и ведущий. Наибольшую известность Кеосаян получил благодаря авторской программе «Международная пилорама», а также работе над фильмами и телепроектами. За годы карьеры он создал десятки картин, ставших заметными событиями в российской культуре и телеэфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...