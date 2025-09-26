Остановку перенесли в Кургане из-за дорожных работ
В Кургане остановку ЦПКиО перенесли из-за расширения дороги. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Перенесли остановку ЦПКиО. Дальше за светофор. Автомобили на парковке мешают автобусам, не все заезжают», — передает корреспондент.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочти на четыре метра: в Кургане перенесут остановку ЦПКиО из-за расширения дороги. Фото, видео
Ранее URA.RU сообщало, что рядом с ЦПКиО ведутся работы. Проезжую часть новой автодороги расширит примерно на четыре метра. Работы на отрезке от улицы Гоголя до Пушкина планируют завершить в течение месяца.
