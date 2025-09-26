В Кургане перенесли остановку ЦПКиО, чтобы расширить дорогу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановку перенесли в Кургане из-за дорожных работ
Остановку перенесли в Кургане из-за дорожных работ Фото:

В Кургане остановку ЦПКиО перенесли из-за расширения дороги. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Перенесли остановку ЦПКиО. Дальше за светофор. Автомобили на парковке мешают автобусам, не все заезжают», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с ЦПКиО ведутся работы. Проезжую часть новой автодороги расширит примерно на четыре метра. Работы на отрезке от улицы Гоголя до Пушкина планируют завершить в течение месяца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане остановку ЦПКиО перенесли из-за расширения дороги. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Перенесли остановку ЦПКиО. Дальше за светофор. Автомобили на парковке мешают автобусам, не все заезжают», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с ЦПКиО ведутся работы. Проезжую часть новой автодороги расширит примерно на четыре метра. Работы на отрезке от улицы Гоголя до Пушкина планируют завершить в течение месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...