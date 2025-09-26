Эксперты рассказали, где россияне чаще всего покупают кофе

Ароматный напиток традиционно пользуется популярностью в России. Как выяснили эксперты, чаще всего за чашечкой кофе россияне отправляются в рестораны быстрого питания, супермаркеты и на АЗС. При этом, сеть АЗС «Газпромнефть» прочно закрепилась в тройке лидеров по продажам кофе во втором квартале 2025 года. Такое исследование провели аналитики сервиса «Ромир».
«Лидером по продажам горячего кофе в денежном выражении во втором квартале 2025 года является „Вкусно — и точка“ с долей рынка в 16,2%. Второе место с долей 5,7% заняла „Пятерочка“. В топ-3 вошла также сеть АЗС „Газпромнефть“ (4,5%)», — сообщили аналитики.
При этом, по словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, клиенты сети АЗС компании купили более 18,7 миллиона чашек за первое полугодие 2025 года. Автомобилисты все чаще останавливаются на заправках сети АЗС не только ради топлива, но и ради товаров в дорогу, перекусов и кофе. Для этого компания постоянно расширяет ассортимент товаров, доступных в минимаркетах своей сети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.