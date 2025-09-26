Балет, запрещенная фотография и 30 часов пути: кто такой Джейсон Деруло, приехавший в Россию

Американский R&B-исполнитель Джейсон Деруло прибыл в Москву после изнурительного 30-часового путешествия. Певец, чьи синглы покорили мировые чарты, выступит на ЦСКА Арене с масштабным шоу 26 сентября, а через два дня даст концерт в Санкт-Петербурге. За свою карьеру музыкант продал более 250 миллионов синглов и получил 14 платиновых сертификаций. Однако путь к успеху не был гладким: травма позвоночника, расставания с известными женщинами и громкие судебные иски стали частью биографии артиста с гаитянскими корнями. Подробнее — в материале URA.RU.
От балетной школы до мировых хит-парадов: становление Деруло
Джейсон Джоэл Десруло, изменивший фамилию на более удобную для произношения Деруло, родился 21 сентября 1989 года в солнечном Майами. Выходец из гаитянской семьи, он впитал музыкальность и ритм буквально с молоком матери, которая, как ни странно, выбрала для себя не творческий, а юридический путь.
Творческий потенциал мальчика проявился рано — в 5 лет он уже исполнял небольшие роли в театральных постановках, а в 8 написал свою первую песню «Crush on You». Не ограничиваясь одним видом искусства, Джейсон активно занимался балетом, оперным пением и танцами. Именно многогранность его таланта впоследствии стала отличительной чертой артиста на сцене.
Образование Деруло получил в престижных учебных заведениях — сначала в Диллардовском центре искусств, а затем в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке. Интересно, что первоначально Джейсон не стремился стать исполнителем. В 16 лет он начал писать песни для таких звезд, как Sean «Diddy» Combs, Донни Кланг, Шон Кингстон и Лил Уэйн. Свой первый серьезный трек «Bossy» он написал для рэпера Birdman из Нового Орлеана.
Путь Деруло к славе: от автора песен до суперзвезды
Переломным моментом для Деруло стала встреча с продюсером Джонатаном Ротемом, который разглядел в нем не только талантливого автора, но и потенциальную звезду. Ротем подписал Джейсона на свой лейбл Beluga Heights Records, сотрудничавший с Warner Brothers Records.
«У Джейсона Деруло самая впечатляющая трудовая этика, с которой я когда-либо сталкивался», — отмечал продюсер Джонатан Ротем в интервью изданию Hit Quarters.
Настоящий прорыв случился в 2009 году, когда Деруло выпустил свой первый сингл «Whatcha Say». Композиция мгновенно взлетела на вершину Billboard Hot 100 и принесла певцу первую известность. За ней последовали не менее успешные «In My Head» и «Ridin' Solo», которые закрепили за Джейсоном статус восходящей звезды.
Дебютный альбом, скромно названный «Jason Derulo», вышел в 2010 году и произвел фурор своим необычным звучанием, где сочетались гитарные риффы, карибские мотивы и классический R&B. Эта эклектичная смесь стала фирменным стилем певца на долгие годы.
В 2011 году Деруло должен был отправиться в масштабный тур по Великобритании, но судьба внесла свои коррективы. Во время репетиции он получил серьезную травму — перелом шейного позвонка, который мог стоить ему не только карьеры, но и жизни. Целый год ушел на восстановление, после чего певец с новыми силами вернулся к творчеству.
Покоритель чартов с танцевальным бэкграундом
Джейсон Деруло — редкий пример артиста, который смог успешно трансформировать свою танцевальную подготовку в музыкальную карьеру. Его выступления всегда отличаются сложной хореографией, которую он сам активно исполняет на сцене, не жертвуя при этом качеством вокала.
После восстановления от травмы Деруло выпустил альбомы «Tattoos» (2013) и его американскую версию «Talk Dirty» (2014), которые подарили миру такие хиты, как «Talk Dirty», «Trumpets» и «Wiggle». Эти треки не только возглавили мировые чарты, но и принесли певцу миллионы просмотров на YouTube.
Четвертый студийный альбом «Everything Is 4» (2015) укрепил позиции Деруло как одного из главных хитмейкеров современности. Сингл «Want to Want Me» стал самым популярным треком в истории радио Top-40, а клип на «Cheyenne» продемонстрировал новые грани таланта артиста.
После длительного перерыва, в 2024 году, Джейсон выпустил свой пятый студийник «Nu King», в который вошли как старые хиты, так и новые композиции. В последние годы певец активно экспериментирует с коллаборациями, работая с Майклом Бубле, Меган Трейнор, Ники Минаж и другими звездами.
Телевидение и судейство
Помимо музыкальной карьеры, Джейсон Деруло проявил себя и на телевидении. В 2012 году он вместе с Келли Роуленд стал танцевальным мастером в австралийском шоу «Everybody Dance Now». Правда, проект оказался недолговечным и был закрыт после четвертого эпизода из-за низких рейтингов.
Более успешным стало его участие в качестве судьи в 12-м сезоне популярного американского шоу «So You Think You Can Dance» в 2015 году. Коллегами Деруло по судейскому креслу стали Пола Абдул и Найджел Литго.
«Я искренне взволнован и с нетерпением жду возможности присоединиться к судейскому составу. Это одно из самых уважаемых и долговечных шоу на телевидении», — комментировал тогда свое назначение Джейсон.
В 2023 году певец вновь попробовал себя в роли судьи, на этот раз в австралийской версии вокального конкурса «Голос», где заменил Кита Урбана.
Личная жизнь Джейсона Деруло: громкие романы и отцовство
Личная жизнь Джейсона Деруло не менее насыщенна, чем его творческая биография. Самым длительным и обсуждаемым романом стали отношения с певицей Джордин Спаркс, продлившиеся три года с 2011 по 2014 год. Расставание пары сопровождалось скандалами и взаимными обвинениями, а модель Кармен Ортега даже заявляла, что Деруло изменял Спаркс с ней на протяжении месяца.
После разрыва с Джордин Джейсон недолго оставался одиноким. С ноября 2015 по май 2016 года он встречался с Дафни Джой, а затем были непродолжительные отношения с танцовщицей Рэйгон Миллер.
Весной 2020 года в жизни певца появилась модель Джена Фрумс. Роман развивался стремительно, и уже в марте 2021 года пара объявила о скором пополнении. 8 мая 2021 года у Деруло родился сын, которого назвали Джейсоном Кингом Деруло. Однако семейная идиллия продлилась недолго — через 4,5 месяца пара рассталась. Летом 2022 года Джена впервые публично прокомментировала разрыв, обвинив Джейсона в неуважении и изменах.
В 2019 году Деруло оказался в центре внимания по другому поводу: Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) заблокировал его фото в нижнем белье из-за слишком «выдающихся» мужских форм. «Я не виноват, что он такой», — прокомментировал ситуацию певец, который не растерялся и даже создал мем на основе этой истории.
Скандалы и судебные разбирательства Джейсона Деруло
В октябре 2023 года репутация Джейсона Деруло оказалась под угрозой после громкого заявления певицы Эмазы Гибсон, обвинившей его в сексуальных домогательствах. По словам девушки, в 2021 году она подписала контракт с лейблом артиста Future History и Atlantic Records, однако вскоре поняла, что Деруло рассчитывал на ответные сексуальные услуги.
В судебном иске утверждалось, что после отказа Гибсон музыкант прекратил с ней работу и нарушил договоренности. «Я сейчас нахожусь на пороге нового и болезненного этапа жизни. У меня развилась тревога. Я травмирована», — заявляла девушка.
Деруло категорически отверг все обвинения, назвав их «полностью ложными и обидными». В апреле 2024 года суд штата Калифорния отказался рассматривать заявление, указав, что дело должно слушаться в Нью-Йорке согласно условиям контракта.
Джейсон Деруло и концерты в России: 30 часов в пути и запрет на курение
Нынешний визит Джейсона Деруло в Россию не первый. В 2016 году он уже выступал в московском клубе Space Moscow на закрытом концерте. А в 2018 году певец записал официальную песню «Colors» для Чемпионата мира по футболу, проходившего в России. Русскоязычную версию композиции представил Баста, с которым Деруло дал совместный концерт в столичном парке Горького.
Последнее выступление Деруло в России состоялось в 2019 году на фестивале PROЛето на площади академика Сахарова, где вход был свободным для всех желающих.
Нынешний тур организован концертным агентством SAY Agency, ранее привозившим в Россию рэперов Offset и Akon. По словам генерального директора Анны Субчевой, переговоры с Деруло длились всего полтора месяца, а его гонорар составил менее миллиона долларов.
Подготовка к визиту звезды проходила в условиях строгой конфиденциальности. Для Деруло и его команды из 35 человек забронирован целый отель и несколько «комфортабельных, но неприметных автомобилей». Примечательно, что в присутствии музыканта запрещено курить — нарушение этого условия может привести к отмене концерта.
Среди других требований артиста — наличие в гримерке зеленых яблок, четырех видов фрешей и овощей, из которых Джейсон сам делает салат. Организаторы также предложили певцу посетить Большой и Мариинский театры в свободное время.
Добираться до России Деруло пришлось около 30 часов — таково было время в пути из США. Вместе с артистом прибыла его команда, члены которой летели из разных стран.
От TikTok до бизнес-проектов
В последние годы Джейсон Деруло активно развивает свое присутствие в социальных сетях, особенно в TikTok. По его словам, с платформой его познакомили племянники и племянницы, после чего аккаунт артиста быстро стал одним из самых популярных среди знаменитостей.
С 21 июля 2008 года Деруло ведет YouTube-канал, где выкладывает не только клипы, но и делится забавными моментами из жизни. По данным на декабрь 2023 года, его канал приносил от 2 до 13 миллионов долларов в месяц через систему AdSense.
Помимо музыкальной карьеры, Деруло развивает и бизнес-проекты. Он является совладельцем профессиональной женской волейбольной команды «Омаха Суперновас», выступающей в Федерации профессионального волейбола. Интересно, что певец болеет за английский футбольный клуб «Лестер Сити».
Дискография Джейсона Деруло
За свою карьеру Джейсон Деруло выпустил шесть студийных альбомов, множество синглов и сотрудничал с десятками артистов. Вот основные альбомы певца:
- Jason Derulo (2010) — дебютный альбом, включающий хиты "Whatcha Say", "In My Head" и "Ridin' Solo"
- Future History (2011) — второй студийный альбом с синглом "Don't Wanna Go Home", возглавившим британский чарт
- Tattoos (2013) — международный релиз, включавший трек "The Other Side"
- Talk Dirty (2014) — американская версия альбома Tattoos с добавлением новых песен, включая хиты "Talk Dirty" и "Wiggle"
- Everything is 4 (2015) — четвертый студийный альбом, содержащий синглы "Want to Want Me" и "Cheyenne"
- Nu King (2024) — пятый студийный альбом, вышедший после девятилетнего перерыва, включающий как новые треки, так и ранее выпущенные синглы
Среди наиболее известных синглов Деруло также стоит отметить «Savage Love» (2020, совместно с Jawsh 685). Еще «Swalla» (2017, с участием Ники Минаж), «Tip Toe» (2017, с French Montana), «Take You Dancing» (2020) и «Acapulco» (2021).
