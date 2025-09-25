Метил в мэры, но уехал в Черногорию: как рушились мечты и бизнес-империя курганского медиамагната

Опальный экс-политик и медиамагнат Алексей Дудич, уехавший жить в Европу, последние годы теряет все больше активов в Кургане. Ведущая телекомпания закрылась: недвижимость ушла на торги, а некоторые проекты перешли другим владельцам. Часть компаний попала под ликвидацию, другая — под ограничениями фискалов. О том, как строилась и рушилась бизнес-империя Дудича, политические скандалы и эмиграция в Черногорию — в материале корреспондента URA.RU.
Биография и приход Дудича в бизнес
Алексей Владиславович Дудич родился 6 августа 1972 года. Рос в простой семье: мать, Валентина Алексеевна, была работником культуры, отец, Владислав Андреевич, машиностроителем. В бизнес пришел в 1993 году, основав агентство недвижимости «Хелп». В 1998-м начал издавать бесплатный рекламный еженедельник «Зауральский курьер», который стал основой для медиахолдинга «Курьер». Компанию он возглавлял до 2005 года, после на некоторое время переключившись на политику. Благодаря непосредственной активности Дудича в городе стали выходить в эфир телеканалы ТВ-6, ДТВ и СТС, а также заработала местная радиостанция «За облаками».
В 2000 году он с партнерами основал первую частную телекомпанию «Регион-45». Она являлась сетевым партнером и осуществляла региональные врезки на ТВ6-Москва, 33 ТВК, Гриф, и на СТС — 1 ТВК. Долгие годы телеканал был в лидерах среди всех медиа в регионе.
С 2008 года его телеканал начал работу по госконтракту с правительством области. Осенью 2012-го всем известный бренд объединился с информационным ресурсом Kurgan.ru и взял его имя. Регистрируется компания «Первый Кабельный канал „Курган.РУ“».
Также в 2006 году в Кургане по инициативе Алексея Дудича открылась школа бизнеса MBA. В пресс-центре администрации области проводилась официальная презентация лицензированной программы «Мастер делового администрирования/Master of Business Administration» (США). Тогда за реализацию обучения курганских руководителей предприятий и управленцев высшего звена взялся Институт управления и предпринимательства Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Программа велась на базе Учебно-консультационного центра «Профессионал» в Кургане.
Крах медиа-бизнеса в Кургане
Летом 2021 года телеканал Kurgan.ru отключили на позиции № 24 в цифровом вещании и на позиции № 41 в аналоговом. Это было связано с прекращением трансляции телеканала на территории Курганской области. Дальше уже без ТВ-вещания информационное агентство публиковало новости на одноименном сайте и группе в соцсети «ВКонтакте». В это же время почти весь коллектив медиахолдинга уволился: многие ушли работать в другие издания. В марте 2022 года неожиданно на ресурсах окончательно прекратилась публикация новостей — проект был заморожен. Офисные и подвальные помещения медиа-актива были выставлены на продажу.
Однако спустя год проект Дудича воскресили. По данным инсайдеров URA.RU, медиаресурс перешел под контроль бывшего партнера бизнесмена. С этого времени на сайте и в соцсетях начали активно публиковаться посты и новости. Чуть позже произошел визуальный ребрендинг, но название осталось прежним.
В прошлом году Дудич передал контроль над полиграфической компанией «Курьер» новому владельцу. Им стала жена Надежда Белых — жена директора ГТРК «Курган». Ей принадлежит полный пакет акций в уставном капитале. Позже закрылась другая полиграфическая компания «Заурал-Принт». Она была ликвидирована после 19 лет существования. По открытым данным, последние годы фирма не предоставляла отчетность.
Всего с 2014 года у Дудича закрылись 10 компаний. Компания «Горгаз-Сервис» находится в стадии ликвидации. Еще в шести организациях, работающих в области медиа, недвижимости и полиграфии, он перестал быть учредителем. На данный момент в активе всего пять компаний. Среди них, в частности, ООО «ТВ-Зауралье», в который входили: РГ «Курьер», журнал «Телесемь» и Kurgan.ru. Также у Дудича остается действующим ИП, которое было открыто им в 2010 год. По всем оставшимся активам действуют ограничения ФНС — приставлены операции по банковским счетам.
Работа в правительстве и партии ЕР
Алексей Дудич работал в Кургане на государственной службе на различных должностях. В правительстве региона несколько лет занимал посты заместителей директора департамента экономического развития и инвестиций и руководителя департамента промышленности. Работал начальником управления рыночной инфраструктуры в администрации области.
В партии «Единая Россия» начинал карьеру с заместителя секретаря политсовета Курганского регионального отделения. Также занимал должность технолога в штабе ЕР на муниципальных выборах. В 2008 году Дудич будучи руководителем медиахолдинга «Курьер» был избран главой реготделения партии. Его назначение было одобрено президиумом генсовета «Единой России». Пост лидера курганской ячейки единороссов он покинул в 2010 году, уйдя в отставку. Свой уход связывал с низким результатом партийцев на выборах в облдуму. Тогда же он сам проиграл выборы в одномандатном округе кандидату от «Справедливой России».
Скандальная борьба за пост мэра и заявления после провала
Самым скандальным в политической карьере для Дудича стал период его участия в выборах мэра Кургана. В ноябре 2004 года он баллотировался в качестве лояльного экс-губернатору Олегу Богомолову политика. Напряженная борьба за кресло градоначальника шла с действующим мэром Анатолием Ельчаниновым, который на то время уже руководил городом более 12 лет и являлся тяжеловесом муниципальной службы. По открытым данным, выборы сопровождались войной компроматов и потоком жалоб на незаконную агитацию. Тогда молодой предприниматель Дудич уступил главному сопернику всего 2,5% голосов. С результатами бизнесмен не был согласен и подавал жалобу, однако изменить ничего уже не смог.
Дудич заявлял, что его соперниками на выборах якобы была похищена кассета из его личного архива, где была снята корпоративная вечеринка. По его словам, конкуренты использовали видео для подрыва репутации, пытаясь выдать его алкоголиком. Также он не исключал того, что мог осуществляться вброс, подмена или изъятие бюллетеней на выборах.
Также Дудич утверждал, что его агитационную продукцию, размещенную на законных основаниях, очищали с заборов и столбов. Заявлял бизнесмен и о том, что в ходе кампании намекали на его причастность к криминалу, когда было совершено нападение на вице-главу Виктора Серкова и взрыв мультимедийного экрана.
«Нападают на вице-мэра города Серкова. СМИ сообщают, что он чуть ли не убит, попал в реанимацию. Через три дня Серков, как ни в чем не бывало, приходит на рабочее место. Потом якобы стреляют в кандидата в мэры на улице. Он, как Морфеус в „Матрице“, уворачивается от пуль и обращает нападавшего в бегство», — рассказывал Дудич в интервью изданию УралПолит.Ру.
Подделка высшего образования
В ходе прокурорской проверки было выявлено, что при поступлении на пятый курс Челябинской государственной академии культуры и искусств Алексей Дудич предоставил подложную академическую справку, оформленную от имени московского образовательного учреждения «Академия права и управления». Проучившись в этой академии всего один год, он незаконно получил диплом о высшем образовании.
На сайте прокуратуры региона сообщалось, что по факту использования подложного документа в отношении Дудича было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Во время проверки он уволился с занимаемой должности по собственному желанию. 22 ноября 2007 года мировым судьей судебного участка №36 г. Кургана уголовное дело в отношении Дудича было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По ходатайству прокуратуры Курганской области 20 мая 2008 года Федеральное агентство по культуре и кинематографии признало диплом уже экс-чиновника недействительным.
Прощай, Россия: миграция в Европу
Дудич покинул страну после провальных выборов в областной парламент в 2010 году. Вместе с семьей медиа-менеджер уехал жить в Черногорию. Пока многие активы еще успешно работали в Кургане, он начал развивать туристический бизнес. Первым его проектом стал клубный дом. Строительство велось через компанию «A3 group», которую создали в 2011 году для реализации проекта «Sky fort». Тогда в уставном капитале фирмы было 77% российских инвестиций, 23% — черногорских.
В соцсетях Дудич заявлял, что жилой комплекс будет состоять из двух зданий, связанных общей зоной отдыха с бассейном. В доме сделали хамам, сауну и подземный паркинг.
Элитный дом был рассчитан всего на 16 квартир, где каждая жилая комната имела бы вид на море. Дудич успел начать строить дом на расстоянии менее 30 метров от моря за день до вступления закона, ограничивающего застройку ближе 80 метров до моря. В 2015 году бизнесмен представил новые бизнес-проекты в Черногории: жилой комплекс, гостиницу и ресторан (оба — четыре звезды).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!