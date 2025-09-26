Увеличилось количество жертв от отравления алкоголем в Ленобласти

Количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 19 человек. Об этом рассказали в администрации Ленобласти, ссылаясь на данные комитета по здравоохранению региона.
«В течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы администрации Ленобласти.
Также в пресс-службе отметили, что в Сланцевской больнице врачи оказывают медицинскую помощь пациенту, который поступил в учреждение с диагнозом отравление метанолом. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
Ранее в Ленинградской области зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем. В течение двух суток в городе Сланцы и деревне Гостицы скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Согласно предварительной информации, полученной от правоохранительных органов, 60-летняя воспитательница детского сада Ольга Степанова снабжала 78-летнего Николая Бойцова суррогатным алкоголем. Бойцов занимался розливом спиртосодержащей жидкости по бутылкам и последующей продажей. 25 сентября в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии поступила 75-летняя супруга Бойцова Галина, решившая попробовать алкоголь, изготовленный ее мужем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.