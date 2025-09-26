Какие авиарейсы задерживаются в России 26 сентября 2025: онлайн-табло и расписание

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По данным на утро 26 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены из-за временных ограничений воздушного пространства в ряде регионов. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 26 сентября 2025
По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ночь на 26 сентября 2025 года. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Позднее эти ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах при длительных задержках.
Задержки в московских аэропортах 26 сентября 2025
Задержки во Внуково 26 сентября 2025
В аэропорту Внуково зафиксировано несколько существенных задержек рейсов. Утренний рейс FZ 970 авиакомпании Flydubai в Дубай задержан до 07:50 вместо планового вылета в 07:20. Рейс UT 333 авиакомпании ЮТэйр в Нарьян-Мар задерживается на час, с перенесенным временем вылета на 09:10.
На табло прилетов также отмечены задержки: рейс DV 819 авиакомпании SCAT из Алматы прибудет в 09:05 вместо 08:30, а рейс 3F 321 авиакомпании FLYONE Armenia из Еревана задержан более чем на полтора часа — до 10:09.
Особенно серьезные задержки наблюдаются у рейсов ZF 3006 Azur Air из Антальи (прибытие в 12:30 вместо 11:00), UT 396 ЮТэйр из Владикавказа (прибытие в 12:37 вместо 09:35) и NE 614 Nesma Airlines из Хургады (прибытие в 10:42 вместо 09:40).
Во второй половине дня значительно задерживаются вылеты рейсов в Грозный (UT 561 компании ЮТэйр — до 16:45 вместо 13:30), в Самарканд (UT 809 ЮТэйр — до 19:00 вместо 09:40) и в Баку (UT 745 ЮТэйр — до 13:30 вместо 09:50). На прилет с существенным опозданием ожидаются рейсы ZF 3002 Azur Air из Антальи (19:50 вместо 16:30) и UT 562 ЮТэйр из Грозного (23:55 вместо 21:05).
Задержки в Домодедово 26 сентября 2025
В аэропорту Домодедово также наблюдаются задержки. Рейс I8 302 авиакомпании Ижавиа в Ижевск задерживается более чем на час (вылет в 10:00 вместо 08:40). Среди прилетающих рейсов существенные задержки у ET 760 Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы (прибытие в 20:05 вместо 07:40), что означает задержку более чем на 12 часов.
Примечательно, что рейс U6 2772 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Самарканда отменен, а рейс S7 3042 S7 Airlines из Братска прибудет с задержкой почти в 4 часа (14:35 вместо 10:50).
Задержки в Шереметьево 26 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево утром 26 сентября задерживается рейс SU 1154 «Аэрофлота» в Геленджик — вылет перенесен с 06:40 на 07:40. Также отложен вылет рейса SU 1268 в Казань до 09:05 (вместо 08:05).
Полностью отменены рейсы FV 6245 «России» в Санкт-Петербург, FV 6199 в Казань и FV 6200 из Казани. Особенно долгой задержке подвергся рейс C6 404 Centrum Air в Ташкент — вылет перенесен на 01:05 27 сентября вместо запланированных 21:45.
Среди прибывающих рейсов значительно задерживаются SU 1261 «Аэрофлота» из Уфы (прибытие в 10:02 вместо 07:05), SU 1217 из Самары (10:27 вместо 07:25) и SU 1185 из Волгограда (рейс отменен). Рейсы SU 1531 из Томска и SU 1455 из Улан-Удэ также прибудут с задержкой.
Во второй половине дня задерживается прибытие рейса FV 6288 из Хабаровска (12:42 вместо 10:40), C6 415 Centrum Air из Ургенча (12:45 вместо 11:25) и 2S 167 Southwind Airlines из Антальи (12:08 вместо 11:40).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 26 сентября 2025
В аэропорту Пулково на утро 26 сентября наблюдается несколько существенных задержек. Рейс SU 786 «Аэрофлота» в Анталью задерживается на час — до 08:10 вместо 07:10. Рейс 7R 241 авиакомпании РусЛайн в Нарьян-Мар задерживается почти на 4 часа — вылет перенесен с 07:20 на 11:00.
Полностью отменены рейсы FV 6303 «России» в Архангельск, W5 1103 Mahan Airlines в Тегеран и FV 6246 в Москву.
Значительные задержки во второй половине дня у рейсов SU 2836 в Пермь (вылет в 13:45 вместо 12:25), S7 5006 в Новосибирск (18:05 вместо 16:40) и U6 27 «Уральских авиалиний» в Сочи (19:55 вместо 17:00).
Особенностью ситуации в Пулково является то, что рейс C6 428 Centrum Air в Наманган отправляется раньше запланированного времени — в 14:50 вместо 19:50.
Задержки в региональных аэропортах России 26 сентября 2025
Задержки в Волгограде 26 сентября 2025
В международном аэропорту Волгограда по информации на утро 26 сентября задержали или отменили девять рейсов. Четыре самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Москву пришлось отменить, а еще два рейса авиакомпании «Россия» до столицы перенесли. Также вовремя не вылетели самолеты в Сочи (Nordwind Airlines) и в Калининград (авиакомпания «Икар»).
Причиной нарушения расписания стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены в ночь на 26 сентября. К счастью, к утру ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу.
Задержки в Екатеринбурге 26 сентября 2025
В аэропорту Кольцово 26 сентября задерживается вылет рейса U6 300 «Уральских авиалиний» в Москву — до 17:00 вместо 16:30.
Накануне произошла серьезная задержка рейса Azur Air в Анталью — самолет вылетел с задержкой более чем на сутки. Изначально рейс ZF-837 должен был вылететь в Турцию 25 сентября в 01:25, однако из-за поломки воздушного судна и позднего прибытия резервного борта вылет состоялся только 26 сентября в 03:16.
По данным онлайн-табло прилета, с опозданием прибывают рейсы 3F 477 FLYONE Armenia из Еревана (11:20 вместо 10:40), U6 623 «Уральских авиалиний» из Читы (12:40 вместо 12:00), U6 300 из Благовещенска (15:00 вместо 13:40), U6 174 из Хабаровска (16:25 вместо 13:50) и U6 572 из Владивостока (15:40 вместо 15:15).
Задержки в Южно-Сахалинске 26 сентября 2025
В аэропорту Южно-Сахалинска утром 26 сентября задержаны восемь авиарейсов, среди которых как прибывающие, так и отправляющиеся. Несмотря на задержки, воздушная гавань работает в обычном режиме.
Среди задержанных рейсов:
- HZ-4624 из Южно-Курильска (прибытие около 14:00, рейс от 25 сентября)
- S7-5257 из Новосибирска (прибытие в 12:30 вместо 08:30)
- HZ-4626 из Южно-Курильска (прибытие в 17:20 вместо 15:00)
- HZ-3633 из Охи (прибытие в 15:00 вместо 13:30)
С задержкой вылетают:
- HZ-4623 в Южно-Курильск (перенесен с 25 сентября на 11:00 26 сентября)
- HZ-3632 в Оху (12:00 вместо 09:00)
- S7-5258 в Новосибирск (13:40 вместо 09:40)
- HZ-4625 в Южно-Курильск (14:00 вместо 11:35)
Задержки в других региональных аэропортах 26 сентября 2025
В аэропорту Стригино (Нижний Новгород) задерживаются рейсы RT 247 ЮВТ Аэро в Оренбург (вылет в 21:15 вместо 16:40) и RT 582 в Казань (вылет в 01:35 27 сентября вместо 21:30 26 сентября). Соответственно, задерживаются и обратные рейсы: RT 581 из Казани (прибытие в 20:30 вместо 15:45) и RT 248 из Оренбурга (00:55 27 сентября вместо 20:40).
В аэропорту Толмачево (Новосибирск) с опозданием прибудут рейсы S7 5242 из Нерюнгри (12:45 вместо 11:20), S7 5304 из Норильска (12:07 вместо 11:25), S7 5220 из Магадана (12:00 вместо 11:35), S7 5258 из Южно-Сахалинска (15:56 вместо 11:40) и S7 5204 из Владивостока (12:20 вместо 11:50).
В аэропорту Курумоч (Самара) задерживаются вылеты рейсов FV 6232 «России» в Санкт-Петербург (11:30 вместо 05:55) и SU 1217 «Аэрофлота» в Москву (09:45 вместо 06:35). На прилет задерживаются рейсы U6 2928 «Уральских авиалиний» из Душанбе (15:20 вместо 14:50) и UT 357 ЮТэйр из Москвы (23:15 вместо 22:15).
В аэропорту Сочи наблюдается ряд существенных задержек. Рейс WZ 584 Red Wings из Манамы прилетит в 09:30 вместо 08:05, А4 5016 «Азимута» из Ярославля — в 09:00 вместо 08:40, а FV 6148 «России» из Омска — в 09:40 вместо 08:50. Особенно длительной задержке подвергся рейс EO 428 Ikar из Волгограда, который прибудет в 13:55 вместо 09:45 (задержка более 4 часов), и рейс ZF 1068 Azur Air из Антальи (14:50 вместо 11:35).
Вечером задерживается прибытие рейса U6 27 «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга — до 00:15 27 сентября вместо 21:20. Также рейса SU 2834 «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга (00:58 27 сентября вместо 23:50).
