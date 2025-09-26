Появилось видео страшного пожара после жесткого ДТП поезда и фуры

В районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд с горючим. Его тушат более 40 спасателей, на место также выехали пожарный и восстановительный поезд. Об этом сообщили в МЧС, опубликовав кадры с места происшествия.
На кадрах видно, что часть вагонов сошла с рельсов и загорелась. По данным МЧС России, спасатели тушат шесть вагонов с горючими материалами.
Как уточнили в московской железной дороге, пострадала локомотивная бригада: машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Машинист, чтобы избежать аварии, пытался экстренно затормозить, но расстояния для торможения не хватило.
Детали аварии в данный момент уточняются. Для координации действий по устранению аварии создан оперативный штаб.
