Появилось видео страшного пожара после жесткого ДТП поезда и фуры

Появились кадры пожара из-за столкновения фуры и поезда с горючим под Смоленском
С рельс сошли минимум шесть вагонов, уточнили в МЧС
В районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд с горючим. Его тушат более 40 спасателей, на место также выехали пожарный и восстановительный поезд. Об этом сообщили в МЧС, опубликовав кадры с места происшествия. 

На кадрах видно, что часть вагонов сошла с рельсов и загорелась. По данным МЧС России, спасатели тушат шесть вагонов с горючими материалами. 

Как уточнили в московской железной дороге, пострадала локомотивная бригада: машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Машинист, чтобы избежать аварии, пытался экстренно затормозить, но расстояния для торможения не хватило. 

Детали аварии в данный момент уточняются. Для координации действий по устранению аварии создан оперативный штаб. 

