Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения сложившихся де-факто границ, если Украина окажется не в состоянии вернуться к этому вопросу в будущем. Об этом он рассказал в интервью Axios.
«Готов говорить о новых границах де-факто», — заявил Зеленский. Он отметил, что такая возможность может стать темой для переговоров в случае, если Украина не сможет вернуться к этому вопросу в будущем.
Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина никогда не вернется к своим прежним границам, так как Крым и новые регионы России не хотят возвращения в состав украинского государства. По мнению Джабарова, иллюзии украинского руководства не имеют под собой оснований, жители Крыма не собираются возвращаться в Украину.
