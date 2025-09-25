Экс-чиновница курганского правительства Афанасьева получила новый пост на Ямале

Бывший директор курганского департамента экономики Светлана Афанасьева сменила место работы в ЯНАО. Чиновницу, работавшую начальником управления ЖКХ в мэрии Губкинского, назначили замначальника департамента муниципального хозяйства и транспорта Ямальского района. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству регионов.
«Светлана Афанасьева сменила место работы. Ее назначили исполняющей обязанности заместителя начальника департамента муниципального хозяйства и транспорта — начальником управления благоустройства и экологии. Чиновницу ценят на Ямале и прочат успешную карьеру», — сообщили источники. Информация подтверждается данными на сайте муниципалитета.
Светлана Афанасьева покинула пост руководителя департамента экономического развития Курганской области в конце лета 2019 года. До этого Афанасьева также возглавляла инвестиционное агентство региона. После ухода из курганской политики она перебралась в ЯНАО.
Ранее URA.RU писало, что выпускника Президентской программы назначили первым заместителем директора курганского департамента экономики. Им стал уроженец региона Илья Овсянников. Последние годы он работал в Москве. По словам источников, в столице он якобы работал следователем ОБЭП.
