Смертельная ловушка: почему ни в коем случае нельзя пить суррогатный алкоголь

В городе Балахна Нижегородской скончалась компания из пяти человек, которые праздновали День города. По предварительным данным, все они отравились алкоголем домашнего производства, который купили в так называемом «веселом гараже».
Это не прерывая трагедия, связанная с употреблением контрфактной алкогольной продукции за последнее время. В 2023 году произошло массовое отравление алкоголем бренда «Мистр Сидр», тогда пострадали люди в нескольких регионах России. В 2025 году отравились и погибли люди, пившие домашнюю Чачу. О том, почему ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь сомнительного происхождения — в материале URA.RU.
Почему нельзя пить суррогатный алкоголь
Суррогат — это заменитель или фальсифицированный продукт. Суррогатный алкоголь часто содержит метиловый спирт (метанол) — едкий, практически неотличимый от «обычного» этанола по запаху и вкусу, но крайне токсичный.
Его метаболизм в организме приводит к разрушению сердечно-сосудистую систему, печень, почки и зрительный нерв. Даже небольшое количество этанола (5–10 мл) может вызвать слепоту, а 100–150 мл — стать смертельной дозой.
Симптомы отравления
Отравление суррогатами начинается как обычное опьянение. Но также могут появиться дополнительные симптомы, такие как зрительные нарушения (мушки перед глазами или двойное зрение), а позже может наступить пелена и слепота.
Отравившийся может чувствовать тошноту, многократную рвоту, резь в желудке. Также отравление сказывается на ноги. Появляется слабость в икрах ног и судороги. В случае тяжелого отравления человек может испытывать спутанность сознания, снижение давления, нарушение сердечного ритма. Помимо этого, отравившийся может впасть в кому.
Что делать при отравлении
В случае подозрения в отравлении, следует немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании скорой нужно ослабить одежду, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. В случае, если отравившийся может глотать, нужно сделать промывание желудка и дать сорбент. Также можно дать пострадавшему этанол (водка/коньяк), так как он является антидотом для метанола.
В случае, если пострадавший без сознания, то промывать желудок и давать воду не нужно. Следует уложить на бок и положить валик под голову, чтобы предотвратить западание языка или избежать попадание рвоты в дыхательные пути. Далее стоит дожидаться скорую помощь.
Громкие случаи отравления
Самым крупным в постсоветской истории отравлением является отравление настойкой «Боярышник» в Иркутске в 2016 году. Тогда пострадало 122 человека, а погибло 74.
Также пугающий случай отравления произошел в Оренбургской области в 2021 году. Тогда в результате отравления пострадало минимум 67 человек и погибло около 34-х.
Помимо этого, в декабре 2021 года в Екатеринбурге также произошло громкое отравление. Тогда погибло 18 человек.
И в промежутке с июня по сентябрь метиловый спирт, который был в составе алкоголя бренда «Мистер Сидр», убил 47 человек. В результате происшествия пострадало как минимум 106 человек в Самарской, Нижегородской, Ульяновской областях. Также были зафиксированы случаи отравления в Удмуртии.
