19 марта 2025

Сотрудница пермских очистных умерла на работе от отравления алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка погибла на работе в конце января
Пермячка погибла на работе в конце января Фото:

Сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пермской Госинспекции труда.

«Вечером 24 января оператор очистных сооружений была обнаружена в раздевалке без признаков жизни. Экспертиза показала, что гибель женщины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом», — пояснили в инспекции.

Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством. В инспекции напоминают пермякам о том, что недопустимо находиться в состоянии опьянения на рабочем месте.

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Сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пермской Госинспекции труда. «Вечером 24 января оператор очистных сооружений была обнаружена в раздевалке без признаков жизни. Экспертиза показала, что гибель женщины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом», — пояснили в инспекции. Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством. В инспекции напоминают пермякам о том, что недопустимо находиться в состоянии опьянения на рабочем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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