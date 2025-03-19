Сотрудница пермских очистных умерла на работе от отравления алкоголем

Сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пермской Госинспекции труда.
«Вечером 24 января оператор очистных сооружений была обнаружена в раздевалке без признаков жизни. Экспертиза показала, что гибель женщины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом», — пояснили в инспекции.
Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством. В инспекции напоминают пермякам о том, что недопустимо находиться в состоянии опьянения на рабочем месте.
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