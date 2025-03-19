Певца Mr.Credo разыскивают за долги

Певца Mr. Credo (настоящее имя артиста — Александр Махонин, жил в Екатеринбурге) разыскивают судебные приставы. Виной всему — автомобильные штрафы на сумму 50 тысяч рублей, которые он не оплачивал с 2024 года.
«На Александре Махонине и его BMW только с прошлого лета висят штрафы на 40 тысяч рублей. За последние несколько месяцев к ним он добавил еще четыре — два за неправильную парковку в Москве и столько же за превышение скорости на дорогах Краснодарского края и Ростовской области», — сообщает телеграм-канал Shot.
Против звезды 90-х открыли исполнительное производство. Также артист не сможет продать машину — на нее наложили запрет регистрационных действий.
Это не первые неприятности певца за последнее время. В 2024 году Mr. Credo обвинили в мошенничестве, потому что он не приехал на концерт в Казахстане и якобы присвоил гонорар в 5,4 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!