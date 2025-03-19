Власти Югры обновляют автопарк скорой медицинской помощи. Для населенных пунктов приобретены 15 автомобилей, еще четыре будут переданы станциям в ближайшее время. Новые машины оценил губернатор Руслан Кухарук в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU.
«В прошлом году, когда мы проводили рабочее совещание с нашими коллегами из сферы здравоохранения поставили вопрос относительно текущего состояния парка автомобилей скорой помощи. Потребность на этот год по обновлению с учетом максимального срока эксплуатации составляет 79 автомобилей. Мы изначально предусмотрели в бюджете средства, которые позволили в начале года приобрести 19 автомобилей, 15 из них мы передаем в наши населенные пункты», — рассказал губернатор Руслан Кухарук. Всего в 2025 году руководство округа планирует обновить 79 автомобилей.
Два автомобиля закуплено для Сургутской городской клинической станции, еще два — для Центра медицины катастроф. По одной машине получат станции скорой помощи в Ханты-Мансийске, Нягани, больницы в Березовском районе, Октябрьском, Советском, Белоярском и Новоаганске, а также в Когалыме, Мегионе, Лангепасе и Югорске. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием и адаптированы для работы в нашей климатической зоне — в том числе на труднодоступных территориях.
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