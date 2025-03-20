«Поймай меня, если сможешь» по-челябински: мужчина выигрывал суды по поддельному диплому

В Челябинске задержали Михаила Федорова, осуществляющего юридическую деятельность по поддельному диплому. По сути, повторилась ситуация, описанная в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли: мужчина вводил клиентов в заблуждение о своей квалификации, получая за это деньги, рассказал URA.RU источник.
«На протяжении нескольких лет мужчина представлял интересы людей в судах. Даже умудрялся выигрывать дела. Но в один из дней его заподозрили в подделке диплома, который он предоставлял в суд. На факт фальсификации документа указали оппоненты Федорова по рассматриваемому делу. Подозрения нашли свое подтверждение», — рассказал источник.
После задержания Федорову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). По данным агентства, он полностью признался в содеянном. URA.RU связалось с Федоровым. Он отказался комментировать ситуацию.
По данным сервиса СБИС, в феврале 2019 года Федоров зарегистрировал ИП. Компания ведет деятельность в области права.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Челябинску. Ответ будет опубликован после получения.
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