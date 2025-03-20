«Поймай меня, если сможешь» по-челябински: мужчина выигрывал суды по поддельному диплому

Челябинец прикидывался дипломированным юристом, получая за это деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Федоров попался с поддельным дипломом юриста
Михаил Федоров попался с поддельным дипломом юриста Фото:

В Челябинске задержали Михаила Федорова, осуществляющего юридическую деятельность по поддельному диплому. По сути, повторилась ситуация, описанная в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли: мужчина вводил клиентов в заблуждение о своей квалификации, получая за это деньги, рассказал URA.RU источник.

«На протяжении нескольких лет мужчина представлял интересы людей в судах. Даже умудрялся выигрывать дела. Но в один из дней его заподозрили в подделке диплома, который он предоставлял в суд. На факт фальсификации документа указали оппоненты Федорова по рассматриваемому делу. Подозрения нашли свое подтверждение», — рассказал источник.

После задержания Федорову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). По данным агентства, он полностью признался в содеянном. URA.RU связалось с Федоровым. Он отказался комментировать ситуацию.

По данным сервиса СБИС, в феврале 2019 года Федоров зарегистрировал ИП. Компания ведет деятельность в области права.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Челябинску. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске задержали Михаила Федорова, осуществляющего юридическую деятельность по поддельному диплому. По сути, повторилась ситуация, описанная в фильме «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли: мужчина вводил клиентов в заблуждение о своей квалификации, получая за это деньги, рассказал URA.RU источник. «На протяжении нескольких лет мужчина представлял интересы людей в судах. Даже умудрялся выигрывать дела. Но в один из дней его заподозрили в подделке диплома, который он предоставлял в суд. На факт фальсификации документа указали оппоненты Федорова по рассматриваемому делу. Подозрения нашли свое подтверждение», — рассказал источник. После задержания Федорову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). По данным агентства, он полностью признался в содеянном. URA.RU связалось с Федоровым. Он отказался комментировать ситуацию. По данным сервиса СБИС, в феврале 2019 года Федоров зарегистрировал ИП. Компания ведет деятельность в области права. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Челябинску. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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