Сколько челябинцы планируют вложить в подготовку к дачному сезону

В Челябинске в 2025 году каждый четвертый житель на подготовку к дачному сезону планирует потратить более 80 000 рублей. Причем каждый второй челябинец из-за теплой зимы и ранней весны начнет подготовку раньше. Многие планируют в этом году проводить ремонт на участке, а треть опрошенных признались, что ремонтируют что-то на даче каждый год, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Каждый четвертый житель Челябинска в этом году вложит более 80 000 рублей в подготовку к дачному сезону. А каждый второй — только 20 тысяч рублей. При этом в первую очередь дачники будут вкладывать в участок, а не в домик», — сообщается на сайте.
Когда челябинцы начинают готовиться к дачному сезону
В Челябинске 20% опрошенных дачников начинают подготовку к сезону в апреле, 17% — в марте, а 15% — в феврале. Причем, раньше к сезону в среднем начинают готовиться женщины. Интересно, что в этом году 42% опрошенных собираются готовиться к сезону раньше, чем обычно. Из них 7% — намного раньше, чтобы не упустить выгодные предложения в период распродаж.
Сколько дачники в Челябинске планируют потратить
При обустройстве дачного участка 47% опрошенных дачников готовы потратить до 50 000 рублей, а 24% — свыше 80 000 рублей. У респондентов, указавших точный бюджет, среднее значение составило 47 000 рублей. Для сравнения: в 2023 году 20% россиян закладывали бюджет в 10 000 рублей, а 36% — от 10 до 50 000 рублей.
Какие работы челябинцы планируют выполнить на участке в первую очередь
Большинство челябинцев на участке планирует приступить к обработке почвы и подготовке ее к посадкам (48%), к высадке новых растений и кустарников (46%), уборке и вывозу мусора (44%). При этом ремонт в садовом домике ежегодно проводят 37% дачников. В основном они что-то строят или обновляют интерьер. Столько же делают ремонт раз в два или три года — периодически что-то переделывают, чинят и добавляют новые элементы в обстановку. Многие в основном ремонтируют постройки и обустраивают участок. 66% занимаются огородом, 62% ходят в баню, 58% — отдыхают с семьей и друзьями. Также половина горожан устраивают пикники и барбекю, а 37% наблюдают за природой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».