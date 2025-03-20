В Кремле надеются, что новый президент МОК изменит ситуацию для России

Избрание нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) улучшит ситуацию с участием российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы безусловно надеемся, что принцип „спорт вне политики“ восторжествует. Мы рассчитываем, что МОК исправит ситуацию, и нашим спортсменам удастся участвовать в международных соревнованиях. Это очень важно», — отметил Песков во время конференц-колла. Такой ответ он дал на вопрос о предстоящих выборах главы МОК, которые пройдут на 143-й сессии организации в Греции с 18 по 21 марта.
Ранее МОК призвал международные федерации зимних видов спорта позволить российским и белорусским атлетам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Комитет сейчас занят поиском решений для участия нейтральных спортсменов.
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