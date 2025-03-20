В Кремле надеются, что новый президент МОК изменит ситуацию для России

Песков: Кремль надеется на улучшение ситуации с участием российских спортсменов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что МОК может исправить ситуация с российскими атлетами на международных соревнованиях
Песков заявил, что МОК может исправить ситуация с российскими атлетами на международных соревнованиях Фото:

Избрание нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) улучшит ситуацию с участием российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы безусловно надеемся, что принцип „спорт вне политики“ восторжествует. Мы рассчитываем, что МОК исправит ситуацию, и нашим спортсменам удастся участвовать в международных соревнованиях. Это очень важно», — отметил Песков во время конференц-колла. Такой ответ он дал на вопрос о предстоящих выборах главы МОК, которые пройдут на 143-й сессии организации в Греции с 18 по 21 марта. 

Ранее МОК призвал международные федерации зимних видов спорта позволить российским и белорусским атлетам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Комитет сейчас занят поиском решений для участия нейтральных спортсменов.

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Избрание нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) улучшит ситуацию с участием российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы безусловно надеемся, что принцип „спорт вне политики“ восторжествует. Мы рассчитываем, что МОК исправит ситуацию, и нашим спортсменам удастся участвовать в международных соревнованиях. Это очень важно», — отметил Песков во время конференц-колла. Такой ответ он дал на вопрос о предстоящих выборах главы МОК, которые пройдут на 143-й сессии организации в Греции с 18 по 21 марта.  Ранее МОК призвал международные федерации зимних видов спорта позволить российским и белорусским атлетам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Комитет сейчас занят поиском решений для участия нейтральных спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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