МОК потребовал вернуть россиян на Олимпиаду-2026: что известно о громком решении

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта позволить российским и белорусским атлетам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года. Комитет сейчас занят поиском решений для участия нейтральных спортсменов. Почему МОК передумали спустя три года и решили вернуть спортсменов из РФ и Белоруссии — в материале URA.RU.
Россиян хотят видеть на Олимпиаде-2026
Россия и Белоруссия должны участвовать
МОК призвал международные федерации допустить россиян и белорусов к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026, сообщил шведский телеканал SVT. По словам представителей Международного союза биатлонистов, комитет хочет найти решение, что позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх.
«Они не говорят: „Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования“. Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх», — заявили в Международном союзе биатлонистов. Там отметили, что МОК намерены добиться участия россиян и надеются, что союз допустит нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон.
Олимпиада в Париже — успешный опыт
В МОК считают, что участие российских спортсменов в статусе нейтральных атлетов на летней Олимпиаде 2024 года в Париже стало успешным прецедентом, который они планируют повторить на зимних играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако для этого необходимо, чтобы международные федерации предоставили возможность квалификации российским и белорусским спортсменам.
Позиция IBU
Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин заявил, что вопрос участия россиян в олимпиаде в статусе нейтральных атлетов пока всерьез не обсуждался. Он уточнил, что РФ и Белоруссия пока остаются отстраненными членами IBU, никаких изменений в этом статусе пока не планируется.
Реакция IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) не получала рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске сборной России до участия в Олимпиаде. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф ТАСС.
Почему на играх хотят видеть спортсменов из РФ
Региональные олимпийские советы были исключены из состава Олимпийского комитета России (ОКР). Это решение открывает путь для полного восстановления Российской Федерации в правах членства Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
По его словам, все юридические причины для отстранения ОКР от участия в международных соревнованиях были устранены. Дегтярев подчеркнул, что новый устав уставе комитета, принятый в 2024 году, полностью соответствует Олимпийской хартии.
«Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены», — заявил Дегтярев. Он добавил, что соответствующее уведомление уже направлено в МОК.
Отстранения российских и белорусских спортсменов в 2022 году
Почему IBU отстранил спортсменов
IBU в марте 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Причину этого решения в союзе не указали.
Почему спортсменов отстранил ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) официально отстранил российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. Представители союза уточнили, что данное решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК.
Отстранение спортсменов должно было сохранить «честность соревнований и безопасность всех участников международных соревнований». Это решение затронуло участие спортсменов в различных дисциплинах, включая фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт.
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