Военные аэродромы ВСУ не выдержали напора российской армии

ВС РФ нанесли удары по военно-инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщили представители Минобороны России. В частности, были поражены военные аэродромы, пункты управления и хранения БПЛА, а также воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ.
«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах», — сообщили в ведомстве. Информация размещена в telegram-канале.
Удары по целям были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных комплексов и артиллерии войсковых группировок российской армии. Кроме того, при этом были успешно отражены удары противника. Помимо прочего, с помощью средств ПВО удалось сбить пять управляемых авиационных бомб JDAM, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 225 вражеских беспилотников.
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