Военные аэродромы ВСУ не выдержали напора российской армии

Минобороны РФ: ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам на Украине
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ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины
ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удары по военно-инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщили представители Минобороны России. В частности, были поражены военные аэродромы, пункты управления и хранения БПЛА, а также воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах», — сообщили в ведомстве. Информация размещена в  telegram-канале.

Удары по целям были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных комплексов и артиллерии войсковых группировок российской армии. Кроме того, при этом были успешно отражены удары противника. Помимо прочего, с помощью средств ПВО удалось сбить пять управляемых авиационных бомб JDAM, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 225 вражеских беспилотников.

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ВС РФ нанесли удары по военно-инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщили представители Минобороны России. В частности, были поражены военные аэродромы, пункты управления и хранения БПЛА, а также воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ. «Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах», — сообщили в ведомстве. Информация размещена в  telegram-канале. Удары по целям были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных комплексов и артиллерии войсковых группировок российской армии. Кроме того, при этом были успешно отражены удары противника. Помимо прочего, с помощью средств ПВО удалось сбить пять управляемых авиационных бомб JDAM, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 225 вражеских беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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