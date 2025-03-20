Украина совершила самую массированную атаку беспилотников на Энгельс: карта СВО на 20 марта

В ночь на 20 марта российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили все 132 беспилотника ВСУ, которые атаковали территорию РФ. Об этом сообщили в Министерство обороны России. Кроме того, в Энгельсе в результате атаки повреждены частные дома, детсады, школа и городская больница, есть несколько пострадавших.
По данным ведомства, в Саратовской области было нейтрализовано 54 дрона, в Воронежской — 40, в Белгородской — 22, в Ростовской — девять. Кроме того, в Курской области и Республике Крым были уничтожены по три беспилотника, а в Липецкой области — один. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожское направление
На запорожском направлении наблюдается усиление боевых действий. После занятия Степового войска России продолжили наступление в сторону Лобкового, которое было ранее утрачено в ходе контрнаступления украинских сил. Сейчас активные боевые столкновения возобновились на подходах к населенному пункту.
Донецкое направление
На донецком направлении продолжается активное наступление ВС РФ в районе Богатыря. ВСУ пытаются интенсивно оказывать сопротивление. Боевые столкновения не прекращаются также в районе Константинополя. Украинская сторона активно использует беспилотники. В районе Дзержинска (Торецк) российские войска делают попытки перекрыть логистические маршруты украинских подразделений, стремясь взять под контроль ключевые пути, используемые украинскими силами для прорыва в город.
Часовоярское направление
В районе Часового Яра и на прилегающих флангах продолжаются боевые действия. На линии боевого соприкосновения существенных изменений не наблюдается, однако уровень боевой активности остается высоким.
Курская область
В рамках текущих военных действий российские военные формирования активно освобождают территорию Курской области от ВСУ. Они также проводят боевые операции в районе Басовки в Сумской области. В то же время украинские силы заняли оборонительные позиции вдоль государственной границы.
Белгородская область
В районе Демидовки, расположенном на границе Курской и Белгородской областей, российские военные продолжают противостоять атакам украинских войск. ВСУ стремятся закрепиться на асфальтированной дороге. В нападениях украинцев часто задействована техника с десантом, однако она регулярно уничтожается. Основной стратегией ВСУ на данный момент является усиление своих позиций пехотными подразделениями в районе, где им удалось укрепиться. Несмотря на препятствия, временами украинской пехоте удается десантироваться на местности. Силы РФ активно используют артиллерию, которая ведет обстрелы позиций украинских войск почти без перерывов.
Атака дронов ВСУ на российские регионы
В ночь с 19 на 20 марта произошла массированная атака Украины на Россию с использованием беспилотников, число которых достигло 132. По информации Минобороны России, все дроны были успешно перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО. В Саратовской области нейтрализовано 54 беспилотника, в Воронежской — 40, в Белгородской области перехвачено 22 устройства, а в Ростовской — девять. Кроме того, по три дрона были уничтожены в Курской области и Республике Крым, а один беспилотник был сбит в Липецкой области.
Массированная атака на Энгельс
Саратов и Энгельс подверглись масштабной атаке украинских беспилотников, что стало крупнейшим подобным инцидентом, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки серьезно пострадали гражданские объекты.
В ходе нападения была повреждена городская клиническая больница №1 в Энгельсе, где из-за атаки дронов выбиты окна. Пациенты и персонал больницы были немедленно эвакуированы, а медицинские услуги временно перераспределены по близлежащим медучреждениям.
Кроме того, губернатор уточнил, что повреждения также коснулись образовательных учреждений Энгельса. В результате атаки были выбиты окна в двух детских садах и одной школе. После атаки беспилотников около 30 частных и дачных домов в садовых некоммерческих товариществах города также оказались повреждены.
Ранения женщина, которая сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Пострадавший мужчина также обратился за медицинской помощью после атаки дронов. Помимо этого, некоторые жители частных домов и дачных участков запросили медицинскую помощь после инцидента.
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