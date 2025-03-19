19 марта 2025

Ямальская авиакомпания ввела дополнительные рейсы

АТК «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Ноябрьска в Салехард, а также в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет из Ноябрьска запланирован в 13 часов
Вылет из Ноябрьска запланирован в 13 часов Фото:

Дополнительные рейсы из Ноябрьска в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Вылет запланирован на 29 марта, сообщают в авиакомпании. Еще один допрейс ожидается в Тюмень.  

Как сообщают в ямальской авиакомпании, 29 марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. «Вылет из Ноябрьска запланирован в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов», — указывает источник. 

Кроме этого, компания запустит допрейс по маршруту Салехард — Тюмень на 22 марта. Вылет из Салехарда ожидается в 18:20 часов, прибытие в Тюмень — в 20:15 часов. 

Ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с сокращением доступности субсидированных авиабилетов на популярные южные направления. Как следует из информации на официальном сайте авиакомпании АТК «Ямал», количество билетов по льготному тарифу на рейсы в Сочи и Минеральные воды стремительно уменьшается.

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Дополнительные рейсы из Ноябрьска в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Вылет запланирован на 29 марта, сообщают в авиакомпании. Еще один допрейс ожидается в Тюмень.   Как сообщают в ямальской авиакомпании, 29 марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. «Вылет из Ноябрьска запланирован в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов», — указывает источник.  Кроме этого, компания запустит допрейс по маршруту Салехард — Тюмень на 22 марта. Вылет из Салехарда ожидается в 18:20 часов, прибытие в Тюмень — в 20:15 часов.  Ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с сокращением доступности субсидированных авиабилетов на популярные южные направления. Как следует из информации на официальном сайте авиакомпании АТК «Ямал», количество билетов по льготному тарифу на рейсы в Сочи и Минеральные воды стремительно уменьшается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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