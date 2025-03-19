Ямальская авиакомпания ввела дополнительные рейсы

Дополнительные рейсы из Ноябрьска в Салехард (ЯНАО) и обратно ввела АТК «Ямал». Вылет запланирован на 29 марта, сообщают в авиакомпании. Еще один допрейс ожидается в Тюмень.
Как сообщают в ямальской авиакомпании, 29 марта 2025 года введен дополнительный рейс Ноябрьск — Салехард и обратно. «Вылет из Ноябрьска запланирован в 13 часов, из Салехарда — на 15 часов», — указывает источник.
Кроме этого, компания запустит допрейс по маршруту Салехард — Тюмень на 22 марта. Вылет из Салехарда ожидается в 18:20 часов, прибытие в Тюмень — в 20:15 часов.
Ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с сокращением доступности субсидированных авиабилетов на популярные южные направления. Как следует из информации на официальном сайте авиакомпании АТК «Ямал», количество билетов по льготному тарифу на рейсы в Сочи и Минеральные воды стремительно уменьшается.
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