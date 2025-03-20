В Екатеринбурге задержали бывшего «смотрящего» за Троицком и Южноуральском

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В аэропорту Кольцово задержан Сурен Варданян Фото:

Сотрудниками челябинских управлений ФСБ и МВД утром 20 марта задержан Сурен Варданян, в некоторых кругах известный, как бывший «смотрящий» за Троицком и Южноуральском. По данным URA.RU, экс-авторитета задержали в аэропорту «Кольцово» при попытке скрыться из страны.

«Варданяна давно пытались на чем-то крупном подловить. Но оснований толком не было, долго следили», — рассказал источник.

Задержание связывают с делом замглавы Троицка Андрея Андреева. Якобы Варданян всегда был на связи с чиновником. Также есть информация, что бывший авторитет пытался незаконно получить с уфимских бизнесменов 30 млн рублей.

URA.RU связалось с пресс-службами УФСБ и ГУ МВД по региону. Ответы будут опубликованы после получения.

Некоторое время Варданяна признавали в статусе «смотрящего» за «общаком» в Троицке и Южноуральске. Но, по данным URA.RU, зимой 2025 года этого звания его лишили, переведя в статус «стремящегося». Поводом якобы стало обращение Варданяна в полицию.

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Сотрудниками челябинских управлений ФСБ и МВД утром 20 марта задержан Сурен Варданян, в некоторых кругах известный, как бывший «смотрящий» за Троицком и Южноуральском. По данным URA.RU, экс-авторитета задержали в аэропорту «Кольцово» при попытке скрыться из страны. «Варданяна давно пытались на чем-то крупном подловить. Но оснований толком не было, долго следили», — рассказал источник. Задержание связывают с делом замглавы Троицка Андрея Андреева. Якобы Варданян всегда был на связи с чиновником. Также есть информация, что бывший авторитет пытался незаконно получить с уфимских бизнесменов 30 млн рублей. URA.RU связалось с пресс-службами УФСБ и ГУ МВД по региону. Ответы будут опубликованы после получения. Некоторое время Варданяна признавали в статусе «смотрящего» за «общаком» в Троицке и Южноуральске. Но, по данным URA.RU, зимой 2025 года этого звания его лишили, переведя в статус «стремящегося». Поводом якобы стало обращение Варданяна в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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