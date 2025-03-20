В челябинском заказнике проснулись сурки. Фото

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Появление сурков в заказнике – индикатор прихода весны (архивное фото)
Появление сурков в заказнике – индикатор прихода весны (архивное фото) Фото:

В заказнике в Брединском районе Челябинской области сурки начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки. Об этом рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.

«Появление сурков в заказнике — индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень», — рассказал Зарицкий. Его слова цитирует пресс-служба ГРУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» в telegram-канале. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира.

Выражение «спит, как сурок» появилось именно благодаря способности этих зверьков погружаться в глубокий сон на долгие месяцы. Сурки — чемпионы по длительности спячки среди животных. В ней они проводят более полугода — с конца августа по март.

Сурки проводят в спячке более полугода - с конца августа по март
Сурки проводят в спячке более полугода - с конца августа по март
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В заказнике в Брединском районе Челябинской области сурки начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки. Об этом рассказал начальник участка Виктор Зарицкий. «Появление сурков в заказнике — индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень», — рассказал Зарицкий. Его слова цитирует пресс-служба ГРУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» в telegram-канале. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира. Выражение «спит, как сурок» появилось именно благодаря способности этих зверьков погружаться в глубокий сон на долгие месяцы. Сурки — чемпионы по длительности спячки среди животных. В ней они проводят более полугода — с конца августа по март.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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