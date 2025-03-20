В заказнике в Брединском районе Челябинской области сурки начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки. Об этом рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.
«Появление сурков в заказнике — индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень», — рассказал Зарицкий. Его слова цитирует пресс-служба ГРУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» в telegram-канале. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира.
Выражение «спит, как сурок» появилось именно благодаря способности этих зверьков погружаться в глубокий сон на долгие месяцы. Сурки — чемпионы по длительности спячки среди животных. В ней они проводят более полугода — с конца августа по март.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».