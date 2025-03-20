Косметолог из Челябинска арестована в Майами

Косметолог из Челябинска, 53-летняя Виктория Бронникова, работала в Майами без лицензии и была за это арестована. Ее отпустили под залог в размере несколько тысяч долларов.
«53-летняя Виктория Бронникова рекламировала свои услуги в соцсетях, обещая сделать инъекции ботокса и филлеров за 295 долларов, по данным СМИ. По законам Флориды такие процедуры должен проводить только врач с лицензией», — сообщает сайт «74.ру» со ссылкой на западные СМИ.
Офис Бронниковой располагался на втором этаже делового здания, которое находится в районе 1200 по бульвару Ист-Халландейл-Бич в Майами. Полицейский, представившийся клиентом, обратился к ней и получил предложение сделать инъекции ботокса. В штате Флорида проведение таких процедур разрешено только лицензированными врачами.
Бронникова известна своей деятельностью в области косметологии и ухода за кожей. Ее имя фигурирует среди основателей сети салонов красоты «Мэрилин», которые успешно функционируют в Озерске и Челябинске и имеют все необходимые лицензии, как указано на их официальном сайте.
По информации телеканала NBC, ссылкающегося на данные полиции штата Флорида, Бронникова была освобождена под залог, размер которого составил несколько тысяч долларов.
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