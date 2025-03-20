Глава Евросовета Кошта выступил против перемирия на Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил свою позицию по вопросу потенциального временного прекращения огня на Украине. Он считает эту меру ошибкой, поскольку таким образом конфликт не завершится, а усугубится.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — отметил глава Евросовета. Его заявление передает португальский телеканал RTP.
По словам Кошты, подход к решению конфликта должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Он призвал международное сообщество к более активному взаимодействию и поиску долгосрочных решений, которые могли бы обеспечить реальный прогресс на пути к мирному урегулированию ситуации.
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