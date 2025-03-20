Зеленский засобирался в Саудовскую Аравию на встречу с США

Во время официальной встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг лидер Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие переговоры между страной и Соединенными Штатами, которые пройдут в Саудовской Аравии. Украинский лидер планирует составить перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть исключены из перечня целей для атак в случае потенциального перемирия с Россией.
«То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся. Или скажем так, дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут технические наши команды, я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой», — сказал Зеленский. Его слова приводит РБК Украина.
Ранее стало известно, что США могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Уточняется, что Киев не готов идти на уступки.
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