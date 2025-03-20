Пойманные цыганки крали одежду у бедных челябинцев с разрешения прохожей. Видео

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Цыганок поймали после кражи одежды из «Вещеворота»
Цыганок поймали после кражи одежды из «Вещеворота» Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции нашли цыганок, которые воровали вещи из специального ящика «Вещеворот», предназначенного для благотворительных целей и раздачи малоимущим. Как пояснили задержанные, брать одежду из ящика для сбора им разрешила «некая женщина». Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. 

«А к нам женщина подошла, сказала, что можно брать одежду в „Вещевороте“. Все там люди берут, все бросают. Мы себе маленько выбрали, и все что не надо, положили назад в бак», — заявила правоохранителям одна из цыганок. 

Инцидент произошел в дневное время и был зафиксирован на видео, которое позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщины вытаскивали одежду из контейнера, предназначенного для помощи нуждающимся. Их действия вызвали возмущение среди местных жителей, которые обратились в правоохранительные органы.

Полицейские отдела «Левобережный» оперативно установили и задержали подозреваемых. Со всеми задержанными проведена профилактическая беседа, их предупредили о недопустимости противоправного поведения и нарушения закона.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции нашли цыганок, которые воровали вещи из специального ящика «Вещеворот», предназначенного для благотворительных целей и раздачи малоимущим. Как пояснили задержанные, брать одежду из ящика для сбора им разрешила «некая женщина». Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.  «А к нам женщина подошла, сказала, что можно брать одежду в „Вещевороте“. Все там люди берут, все бросают. Мы себе маленько выбрали, и все что не надо, положили назад в бак», — заявила правоохранителям одна из цыганок.  Инцидент произошел в дневное время и был зафиксирован на видео, которое позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщины вытаскивали одежду из контейнера, предназначенного для помощи нуждающимся. Их действия вызвали возмущение среди местных жителей, которые обратились в правоохранительные органы. Полицейские отдела «Левобережный» оперативно установили и задержали подозреваемых. Со всеми задержанными проведена профилактическая беседа, их предупредили о недопустимости противоправного поведения и нарушения закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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