В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции нашли цыганок, которые воровали вещи из специального ящика «Вещеворот», предназначенного для благотворительных целей и раздачи малоимущим. Как пояснили задержанные, брать одежду из ящика для сбора им разрешила «некая женщина». Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
«А к нам женщина подошла, сказала, что можно брать одежду в „Вещевороте“. Все там люди берут, все бросают. Мы себе маленько выбрали, и все что не надо, положили назад в бак», — заявила правоохранителям одна из цыганок.
Инцидент произошел в дневное время и был зафиксирован на видео, которое позже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщины вытаскивали одежду из контейнера, предназначенного для помощи нуждающимся. Их действия вызвали возмущение среди местных жителей, которые обратились в правоохранительные органы.
Полицейские отдела «Левобережный» оперативно установили и задержали подозреваемых. Со всеми задержанными проведена профилактическая беседа, их предупредили о недопустимости противоправного поведения и нарушения закона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».