URA.RU выяснило, что россиянам стоит готовиться к приезду совершенно новых мигрантов

HR-специалист Мурадян: в Россию начнут приезжать мигранты нового типа
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Новые мигранты могут оказаться первоклассными строителями из Тайваня
Новые мигранты могут оказаться первоклассными строителями из Тайваня Фото:

В России на фоне кадрового кризиса появятся новые мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это могут быть как высококлассные специалисты, так и низкоквалифицированный дешевый персонал, рассказал URA.RU HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

«Скорее всего, будет решаться [проблема с кадрами] привозом иностранной рабочей силы из Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть для нас откроется новый мир трудовых мигрантов. Это Индия, это Филиппины, это Шри-Ланка, это Бутан», — рассказал Мурадян в беседе с URA.RU.

Эксперт напомнил, что совсем недавно президент России Владимир Путин встречался с премьером Мьянмы и лидеры подписали документы о взаимопризнании дипломов. Мьянма — это интересная и перспективная страна, заявил Мурадян: «Есть ребята, которые там живут, они десятилетиями строили современные здания и промышленные объекты в Гонконге и на Тайване, поэтому это опытные специалисты».

Эксперт подчеркнул, что, вероятно, Россия оттуда будет привозить персонал как с низкой, так и с высокой квалификацией. Это будет дешевле и более поддающийся точным прогнозам путь. При этом все, кто приезжают в Россию, обязательно должны будут сдавать тест на знание русского языка. Эта миграция будет легальная и официальная, заключил Мурадян.

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В России на фоне кадрового кризиса появятся новые мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это могут быть как высококлассные специалисты, так и низкоквалифицированный дешевый персонал, рассказал URA.RU HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. «Скорее всего, будет решаться [проблема с кадрами] привозом иностранной рабочей силы из Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть для нас откроется новый мир трудовых мигрантов. Это Индия, это Филиппины, это Шри-Ланка, это Бутан», — рассказал Мурадян в беседе с URA.RU. Эксперт напомнил, что совсем недавно президент России Владимир Путин встречался с премьером Мьянмы и лидеры подписали документы о взаимопризнании дипломов. Мьянма — это интересная и перспективная страна, заявил Мурадян: «Есть ребята, которые там живут, они десятилетиями строили современные здания и промышленные объекты в Гонконге и на Тайване, поэтому это опытные специалисты». Эксперт подчеркнул, что, вероятно, Россия оттуда будет привозить персонал как с низкой, так и с высокой квалификацией. Это будет дешевле и более поддающийся точным прогнозам путь. При этом все, кто приезжают в Россию, обязательно должны будут сдавать тест на знание русского языка. Эта миграция будет легальная и официальная, заключил Мурадян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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