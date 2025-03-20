NZZ: президент Индии попытался льстить Трампу в его соцсети

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Моди назвал Трампа своим другом
Моди назвал Трампа своим другом Фото:

Президент Индии Нарендра Моди зарегистрировался в социальной сети Truth Social, созданной президентом США Дональда Трампа и попытался на этой площадке польстить американскому лидеру, назвав его своим другом. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. 

«Рад быть на Truth Social! С нетерпением жду возможности пообщаться со всеми энтузиастами и принять участие в содержательных беседах в будущем. Спасибо, мой друг, президент Трамп. Я осветил широкий круг тем, включая мой жизненный путь, цивилизационные перспективы Индии, глобальные проблемы и многое другое», — написал Моди в Truth Social, пишет Neue Zurcher Zeitung.

Издание отмечает, что многие мировые лидеры, особенно из западных стран, предпочитают держать дистанцию с Трампом, однако некоторые, как Моди, выбирают стратегию лести, чтобы сохранить конструктивный диалог. Этот шаг индийского лидера рассматривается как попытка укрепить отношения с Трампом, который известен своей непредсказуемой политикой. Несмотря на заявления о дружбе, глава Белого дома неоднократно угрожал Индии высокими пошлинами, если страна будет придерживаться своей текущей торговой политики.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт ранее выразил недоумение по поводу рекламных баннеров, размещённых в Индии. На плакатах изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а сопровождающий их слоган звучит как «Плечом к плечу», пишет телеканал RT.

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Президент Индии Нарендра Моди зарегистрировался в социальной сети Truth Social, созданной президентом США Дональда Трампа и попытался на этой площадке польстить американскому лидеру, назвав его своим другом. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.  «Рад быть на Truth Social! С нетерпением жду возможности пообщаться со всеми энтузиастами и принять участие в содержательных беседах в будущем. Спасибо, мой друг, президент Трамп. Я осветил широкий круг тем, включая мой жизненный путь, цивилизационные перспективы Индии, глобальные проблемы и многое другое», — написал Моди в Truth Social, пишет Neue Zurcher Zeitung. Издание отмечает, что многие мировые лидеры, особенно из западных стран, предпочитают держать дистанцию с Трампом, однако некоторые, как Моди, выбирают стратегию лести, чтобы сохранить конструктивный диалог. Этот шаг индийского лидера рассматривается как попытка укрепить отношения с Трампом, который известен своей непредсказуемой политикой. Несмотря на заявления о дружбе, глава Белого дома неоднократно угрожал Индии высокими пошлинами, если страна будет придерживаться своей текущей торговой политики. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт ранее выразил недоумение по поводу рекламных баннеров, размещённых в Индии. На плакатах изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а сопровождающий их слоган звучит как «Плечом к плечу», пишет телеканал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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