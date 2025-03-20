Курган богат талантами: шадринские школьники одержали победу в престижном инженерном конкурсе

Команда юных инженеров из Шадринска (Курганская область) завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Об этом сообщают власти Шадринского округа.
«Школьники из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе „Инженериада“ в Верхней Пышме. Ученики лицея №1 и школы №4, объединенные в команду „Энергении“, представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации „Энергетика“ среди участников 8-9 классов», — говорится в telegram-канале «Шадринск официально». Отмечается, что финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России.
Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Курганской области завоевали четыре золотые медали на X Кавказской математической олимпиаде, прошедшей 19 марта в Майкопе. В соревнованиях участвовали 158 школьников из 14 стран и 20 регионов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».