20 марта 2025

Курган богат талантами: шадринские школьники одержали победу в престижном инженерном конкурсе

Шадринские школьники одержали победу в престижном инженерном конкурсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринские школьники одержали победу в престижном инженерном конкурсе
Шадринские школьники одержали победу в престижном инженерном конкурсе Фото:

Команда юных инженеров из Шадринска (Курганская область) завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Об этом сообщают власти Шадринского округа.

«Школьники из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе „Инженериада“ в Верхней Пышме. Ученики лицея №1 и школы №4, объединенные в команду „Энергении“, представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации „Энергетика“ среди участников 8-9 классов», — говорится в telegram-канале «Шадринск официально». Отмечается, что финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Курганской области завоевали четыре золотые медали на X Кавказской математической олимпиаде, прошедшей 19 марта в Майкопе. В соревнованиях участвовали 158 школьников из 14 стран и 20 регионов России. 

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Команда юных инженеров из Шадринска (Курганская область) завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Об этом сообщают власти Шадринского округа. «Школьники из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе „Инженериада“ в Верхней Пышме. Ученики лицея №1 и школы №4, объединенные в команду „Энергении“, представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации „Энергетика“ среди участников 8-9 классов», — говорится в telegram-канале «Шадринск официально». Отмечается, что финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Курганской области завоевали четыре золотые медали на X Кавказской математической олимпиаде, прошедшей 19 марта в Майкопе. В соревнованиях участвовали 158 школьников из 14 стран и 20 регионов России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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