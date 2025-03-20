В Одессе, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы

По украинским городам прокатилась волна взрывов. О звуках разрыва в небе сообщили местные СМИ. В некоторых регионах Украины объявлены режимы воздушной тревоги.
«Взрывы — в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога», — на данные из официальных аккаунтов и украинские СМИ ссылается «РБК Украина». Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, двух районах — Черкасской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.