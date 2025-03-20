20 марта 2025

В Одессе, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы

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Армия РФ наносит точечные удары по украинским целям
Армия РФ наносит точечные удары по украинским целям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По украинским городам прокатилась волна взрывов. О звуках разрыва в небе сообщили местные СМИ. В некоторых регионах Украины объявлены режимы воздушной тревоги.

«Взрывы — в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога», — на данные из официальных аккаунтов и украинские СМИ ссылается «РБК Украина». Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, двух районах — Черкасской.

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По украинским городам прокатилась волна взрывов. О звуках разрыва в небе сообщили местные СМИ. В некоторых регионах Украины объявлены режимы воздушной тревоги. «Взрывы — в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога», — на данные из официальных аккаунтов и украинские СМИ ссылается «РБК Украина». Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, двух районах — Черкасской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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