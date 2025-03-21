Лаврову исполнилось 75 лет

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Сергей Лавров отмечает 75-летие
Сергей Лавров отмечает 75-летие Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает юбилей в 75 лет. Его поздравили коллеги из ведомства. 

«Наш Лавров! С Днем рождения, Сергей Викторович!» — передает telegram-канал министерства. 

Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. Спустя годы, в 2004 году его назначили главой МИД РФ.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает юбилей в 75 лет. Его поздравили коллеги из ведомства.  «Наш Лавров! С Днем рождения, Сергей Викторович!» — передает telegram-канал министерства.  Лавров родился в 1950 году. В 1972 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР. Свою профессиональную карьеру он начал в том же году, занимая должность в посольстве СССР на Шри-Ланке. Спустя годы, в 2004 году его назначили главой МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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