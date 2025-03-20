Врачи спасли от инвалидности двух жителей ХМАО, отравившихся алкоголем

Анестезиологи-реаниматологи Нижневартовской психоневрологической больницы спасли от инвалидности двух мужчин, которые отравились алкоголем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Пациенты были доставлены в тяжелом состоянии. Его удалось стабилизировать благодаря назначенной специальной терапии. Также проводится гемодиализ — один из методов очищения крови.», — сообщили в пресс-службе медучреждения.
По словам источника агентства, пациентам мог грозить отказ почек и, как следствие, инвалидность. Однако врачам удалось спасти югорчан от тяжелых последствий. Сейчас они переведены в наркологическое отделение и находятся под наблюдением.
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