20 марта 2025

Врачи спасли от инвалидности двух жителей ХМАО, отравившихся алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи спасли двух вартовчан с алкогольным отравлением
Врачи спасли двух вартовчан с алкогольным отравлением Фото:

Анестезиологи-реаниматологи Нижневартовской психоневрологической больницы спасли от инвалидности двух мужчин, которые отравились алкоголем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Пациенты были доставлены в тяжелом состоянии. Его удалось стабилизировать благодаря назначенной специальной терапии. Также проводится гемодиализ — один из методов очищения крови.», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам источника агентства, пациентам мог грозить отказ почек и, как следствие, инвалидность. Однако врачам удалось спасти югорчан от тяжелых последствий. Сейчас они переведены в наркологическое отделение и находятся под наблюдением.

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Анестезиологи-реаниматологи Нижневартовской психоневрологической больницы спасли от инвалидности двух мужчин, которые отравились алкоголем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения. «Пациенты были доставлены в тяжелом состоянии. Его удалось стабилизировать благодаря назначенной специальной терапии. Также проводится гемодиализ — один из методов очищения крови.», — сообщили в пресс-службе медучреждения. По словам источника агентства, пациентам мог грозить отказ почек и, как следствие, инвалидность. Однако врачам удалось спасти югорчан от тяжелых последствий. Сейчас они переведены в наркологическое отделение и находятся под наблюдением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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