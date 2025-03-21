Киевский режим преднамеренно атаковал газоизмерительную станцию «Суджа», которая с августа прошлого года находится под контролем ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подрыв станции назвали «провокацией».
«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции „Суджа“», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для прокачки более 40 млн кубометров газа в сутки в направлении европейских стран. В течение времени, пока объект находился под контролем украинских сил, он также служил одним из их логистических пунктов.
В Минобороны РФ заявили, что подрыв отступающими из Курской области подразделениями ВСУ важного энергетического объекта рассматривается как намеренная провокация Киева. Она связана с недавними атаками на российскую инфраструктуру, направленных на дискредитацию мирных инициатив президента США.
В ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Через «Суджу» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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