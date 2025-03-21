Минобороны назвало подрыв ВСУ станции «Суджа» провокацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным Минобороны РФ, ВСУ специально атаковали станцию «Суджа»
По данным Минобороны РФ, ВСУ специально атаковали станцию «Суджа» Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Киевский режим преднамеренно атаковал газоизмерительную станцию «Суджа», которая с августа прошлого года находится под контролем ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подрыв станции назвали «провокацией».

«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции „Суджа“», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. 

По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для прокачки более 40 млн кубометров газа в сутки в направлении европейских стран. В течение времени, пока объект находился под контролем украинских сил, он также служил одним из их логистических пунктов.

В Минобороны РФ заявили, что подрыв отступающими из Курской области подразделениями ВСУ важного энергетического объекта рассматривается как намеренная провокация Киева. Она связана с недавними атаками на российскую инфраструктуру, направленных на дискредитацию мирных инициатив президента США.

В ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Через «Суджу» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевский режим преднамеренно атаковал газоизмерительную станцию «Суджа», которая с августа прошлого года находится под контролем ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подрыв станции назвали «провокацией». «Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции „Суджа“», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.  По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для прокачки более 40 млн кубометров газа в сутки в направлении европейских стран. В течение времени, пока объект находился под контролем украинских сил, он также служил одним из их логистических пунктов. В Минобороны РФ заявили, что подрыв отступающими из Курской области подразделениями ВСУ важного энергетического объекта рассматривается как намеренная провокация Киева. Она связана с недавними атаками на российскую инфраструктуру, направленных на дискредитацию мирных инициатив президента США. В ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Через «Суджу» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...