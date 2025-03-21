В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева

Сквер возле парка Павлика Морозова в Екатеринбурге назовут в честь автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева. Такое решение принято на заседании комиссии по топонимике.
«Пространство через улицу Декабристов теперь носит название сквер Ильи Кормильцева. Локация выбрана неслучайно — недалеко расположен Институт естественных наук и математики УрФУ, где учился уральский поэт», — сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме этого, в микрорайоне «Академический — 2» появилась улица имени режиссера и почетного гражданина Свердловской области Ярополка Лапшина. Аллея от улицы Декабристов до общежития колледжа имени Ползунова (Белинского, 71в) названа в честь студентов-фронтовиков, а зеленая территория рядом стала аллеей Аникиты Ярцова (деятель горнозаводской промышленности).
СНТ между улицами Свердловская и Леваневского назвали «Магистраль — 2». На Свердлова, 30 появится памятная доска в честь участника Великой Отечественной войны Александра Корниенко, на Челюскинцев, 9 — в честь начальника Свердловской. железной дороги Вячеслава Егорова.
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