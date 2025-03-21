В Каргапольском округе из-за половодья закрыли дорогу

В Каргапольском округе Курганской области из-за половодья закрыто движение транспорта на 2-ом километре автомобильной дороги Долговское — Жарникова. Меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения, информирует Госавтоинспекция.
«В связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера, введено временное прекращение движения транспортных средств на 2-ом километре автомобильной дороги межмуниципального значения Долговское — Жарникова в Каргапольском округе. На подъездах к вышеуказанному участку установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и ограждающие устройства», — указано в сообщении Госавтоинспекции.
О дате возобновления движения на данном участке будет сообщено дополнительно. Власти призывают граждан следить за оперативными сообщениями и планировать свои маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.
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