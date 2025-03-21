Зеленский заявил о возвращении более четырех тысяч пленных ВСУ с начала СВО

Координационный штаб Украины успешно осуществил возвращение более четырех тысяч военнопленных с начала конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Уже более трех лет, почти все время этого конфликта, работает наш координационный штаб — все службы, возвращающие пленных. Уже более четырех тысяч человек вернули: 4306», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
В своем выступлении Зеленский также отметил важность поддержки международных партнеров. Он акцентировал внимание на необходимости освобождения пленных как одном из приоритетных направлений в переговорах о завершении конфликта.
Ранее стало известно, что РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Также российская сторона передала украинской 22 тяжело раненных бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли.
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