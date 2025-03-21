21 марта 2025

Зеленский заявил о возвращении более четырех тысяч пленных ВСУ с начала СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что Украина вернула 4306 бойцов ВСУ
Зеленский заявил, что Украина вернула 4306 бойцов ВСУ Фото:
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Координационный штаб Украины успешно осуществил возвращение более четырех тысяч военнопленных с начала конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Уже более трех лет, почти все время этого конфликта, работает наш координационный штаб — все службы, возвращающие пленных. Уже более четырех тысяч человек вернули: 4306», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. 

В своем выступлении Зеленский также отметил важность поддержки международных партнеров. Он акцентировал внимание на необходимости освобождения пленных как одном из приоритетных направлений в переговорах о завершении конфликта.

Ранее стало известно, что РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Также российская сторона передала украинской 22 тяжело раненных бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли.

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Координационный штаб Украины успешно осуществил возвращение более четырех тысяч военнопленных с начала конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Уже более трех лет, почти все время этого конфликта, работает наш координационный штаб — все службы, возвращающие пленных. Уже более четырех тысяч человек вернули: 4306», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.  В своем выступлении Зеленский также отметил важность поддержки международных партнеров. Он акцентировал внимание на необходимости освобождения пленных как одном из приоритетных направлений в переговорах о завершении конфликта. Ранее стало известно, что РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Также российская сторона передала украинской 22 тяжело раненных бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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