Стало известно о тайном подарке Путина для Трампа

Уиткофф: Путин в подарок Трампу передал ему портрет от ведущего художника из РФ

22 марта 2025 в 06:30 Размер текста - 17 +

Президент США Дональд Трамп получил портрет, подаренный ему российским коллегой Владимиром Путиным. Американский политик высоко оценил презент. Об этом рассказал его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф после переговоров, которые состоялись в Москве 13 марта. «Знаете, все перешло в личную плоскость. Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и фактически вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему. Трамп был по-настоящему тронут», — сообщил Уиткофф в интервью на youtube-канале журналиста Такера Карлсона. Как сообщало URA.RU ранее, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в ближайшую неделю может заработать соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что это большое достижение в переговорах.