21 марта 2025

Уиткофф заявил о скором прекращении огня РФ и Украины в Черном море

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С прогнозом по возможному прекращению огня выступил посланник президента США Уиткофф
С прогнозом по возможному прекращению огня выступил посланник президента США Уиткофф Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но не подкрепил свою позицию аргументами.

«Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.

Также спецпосланник президента США заявил, что Зеленский и Ермак в большей степени признали, что Украине не стать частью НАТО. Обсуждению переговоров и мирного урегулирования конфликта американцы посвятили около 20 минут.

Несколькими днями ранее Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на территории Украины возможно в течение нескольких следующих недель. По его словам, это должно произойти после переговоров, посвященных этой теме.

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Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но не подкрепил свою позицию аргументами. «Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего. Также спецпосланник президента США заявил, что Зеленский и Ермак в большей степени признали, что Украине не стать частью НАТО. Обсуждению переговоров и мирного урегулирования конфликта американцы посвятили около 20 минут. Несколькими днями ранее Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на территории Украины возможно в течение нескольких следующих недель. По его словам, это должно произойти после переговоров, посвященных этой теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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