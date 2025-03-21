Уиткофф заявил о скором прекращении огня РФ и Украины в Черном море

Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но не подкрепил свою позицию аргументами.
«Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.
Также спецпосланник президента США заявил, что Зеленский и Ермак в большей степени признали, что Украине не стать частью НАТО. Обсуждению переговоров и мирного урегулирования конфликта американцы посвятили около 20 минут.
Несколькими днями ранее Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на территории Украины возможно в течение нескольких следующих недель. По его словам, это должно произойти после переговоров, посвященных этой теме.
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