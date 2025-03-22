Сергей Жуков патентует фразу «18 мне уже»

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявку на регистрацию фразы «18 мне уже» в Роспатент. Он желает защитить ее от массового использования.
«Сергей Жуков хочет запатентовать фразу „18 мне уже“ из своего хита», — сообщает Life. Певца не устраивает, что эту строчку из его хита используют для продажи различных товаров, в основном связанных с вечеринками по случаю совершеннолетия.
Заявка подана от ООО «Руки вверх», которое владеет несколькими брендами, но планы по производству товаров с новым названием пока не раскрыты. Ранее Жуков также обратился в Верховный суд с иском о признании недействительными некоторых соглашений, касающихся прав на его музыкальные фонограммы.
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