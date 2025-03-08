08 марта 2025

Сергей Жуков пошел в Верховный суд из-за фонограмм

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Участники «Руки вверх» судятся из-за фонограмм
Участники «Руки вверх» судятся из-за фонограмм Фото:

Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщил представитель пресс-службы в беседе с РИА Новости.

Согласно данным картотеки Верховного суда, в настоящее время исковое заявление передано судье на изучение. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в столичный райсуд с аналогичными требованиями.

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Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда. «Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сообщил представитель пресс-службы в беседе с РИА Новости. Согласно данным картотеки Верховного суда, в настоящее время исковое заявление передано судье на изучение. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в столичный райсуд с аналогичными требованиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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