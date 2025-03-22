В возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина

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Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни Фото:

На 86-м году жизни ушла из жизни актриса Лариса Голубкина. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в своем telegram-канале. В последние годы актриса страдала от тяжелой болезни — в октябре 2024 года ей поставили диагноз злокачественного заболевания крови.

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На 86-м году жизни ушла из жизни актриса Лариса Голубкина. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов. «Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в своем telegram-канале. В последние годы актриса страдала от тяжелой болезни — в октябре 2024 года ей поставили диагноз злокачественного заболевания крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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