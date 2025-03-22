В возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина

Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
На 86-м году жизни ушла из жизни актриса Лариса Голубкина. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал Малахов в своем telegram-канале. В последние годы актриса страдала от тяжелой болезни — в октябре 2024 года ей поставили диагноз злокачественного заболевания крови.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.