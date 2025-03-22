Минобороны РФ: ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Кроме того, были сбиты пять управляемых бомб JDAM и столько же американских реактивных снарядов HIMARS. Также российскими военными за сутки были сбиты 142 вражеских дрона. За стуки уничтожены до 85 солдат ВСУ.
Этой ночью средства ПВО сбили до 47 украинских беспилотников над территорией России. В Ростове-на-Дону один из дронов противника ударил по жилому зданию. Сообщалось о двух пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.