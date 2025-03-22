Минобороны РФ: ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

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Минобороны отчиталось о сбитом самолете Миг-29, принадлежащий Украине
Минобороны отчиталось о сбитом самолете Миг-29, принадлежащий Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Кроме того, были сбиты пять управляемых бомб JDAM и столько же американских реактивных снарядов HIMARS. Также российскими военными за сутки были сбиты 142 вражеских дрона. За стуки уничтожены до 85 солдат ВСУ. 

Этой ночью средства ПВО сбили до 47 украинских беспилотников над территорией России. В Ростове-на-Дону один из дронов противника ударил по жилому зданию. Сообщалось о двух пострадавших

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Кроме того, были сбиты пять управляемых бомб JDAM и столько же американских реактивных снарядов HIMARS. Также российскими военными за сутки были сбиты 142 вражеских дрона. За стуки уничтожены до 85 солдат ВСУ.  Этой ночью средства ПВО сбили до 47 украинских беспилотников над территорией России. В Ростове-на-Дону один из дронов противника ударил по жилому зданию. Сообщалось о двух пострадавших. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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