21 марта 2025

В Ростове дрон влетел в многоэтажку и взорвал квартиру: кадры и все известное о ЧП

В результате прилета дрона по многоэтажке в Ростове двое пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
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На место удара дрона съехались экстренные службы
На место удара дрона съехались экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших. У женщины порезало лицо осколками выбитых окон, а у мужчины пострадали ноги. Жители публикуют кадры с места событий. Подробнее о происшествии — в сбойке URA.RU.

Первые сообщения

ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1. В момент удара ростовчане поблизости заметили в небе белый след. Громче всего было в Северном и Западном микрорайонах. Как сообщает портал 161.ru, жители Западного впервые за долгое время услышали сирену.

Заявления губернатора о пострадавших

Юрий Слюсарь отправил на место ЧП мэра города
Юрий Слюсарь отправил на место ЧП мэра города
Фото:

Юрий Слюсарь подтвердил информацию об ударе дрона. По его словам, в Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Превентивно смогли уничтожить БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе

«По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Пострадавших с резаными ранами отправили в городскую больницу. У них, предположительно, травмы средней тяжести.

Кроме этого, помощь из-за избыточного стресса потребовалась третьей жительнице ЖК «Свобода», которую оказали на месте. Врио губернатора поручил мэру Ростова Александру Скрябину выехать на место.

Повреждения и последствия взрыва

Жители в соцсетях сообщали, что на стене остались черные следы. Часть окон в радиусе поражения выбило. Ростовчан эвакуировали, из-за чего вокруг дома образовалась толпа. Большая часть людей вышла из здания в домашней одежде. Некоторые взяли с собой животных. Вокруг дома разбросаны осколки от повреждений.

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В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших. У женщины порезало лицо осколками выбитых окон, а у мужчины пострадали ноги. Жители публикуют кадры с места событий. Подробнее о происшествии — в сбойке URA.RU. Первые сообщения ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1. В момент удара ростовчане поблизости заметили в небе белый след. Громче всего было в Северном и Западном микрорайонах. Как сообщает портал 161.ru, жители Западного впервые за долгое время услышали сирену. Заявления губернатора о пострадавших Юрий Слюсарь подтвердил информацию об ударе дрона. По его словам, в Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. Превентивно смогли уничтожить БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе «По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Пострадавших с резаными ранами отправили в городскую больницу. У них, предположительно, травмы средней тяжести. Кроме этого, помощь из-за избыточного стресса потребовалась третьей жительнице ЖК «Свобода», которую оказали на месте. Врио губернатора поручил мэру Ростова Александру Скрябину выехать на место. Повреждения и последствия взрыва Жители в соцсетях сообщали, что на стене остались черные следы. Часть окон в радиусе поражения выбило. Ростовчан эвакуировали, из-за чего вокруг дома образовалась толпа. Большая часть людей вышла из здания в домашней одежде. Некоторые взяли с собой животных. Вокруг дома разбросаны осколки от повреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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