МЧС выступило с предупреждением из-за грядущей непогоды в Курганской области

В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируются порывы ветра до 21 метра в секунду, мокрый снег, дождь и гололедица. Об этом жителей предупреждает МЧС.
«Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Курганской области. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
Всех, кто окажется за рулем в такую непогоду, просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных конструкций, старых деревьев, остановок и стройплощадок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».