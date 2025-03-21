21 марта 2025

МЧС выступило с предупреждением из-за грядущей непогоды в Курганской области

МЧС предупреждает курганцев о сильном ветре, снеге и дожде
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду
Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду Фото:

В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируются порывы ветра до 21 метра в секунду, мокрый снег, дождь и гололедица. Об этом жителей предупреждает МЧС.

«Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Курганской области. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Всех, кто окажется за рулем в такую непогоду, просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных конструкций, старых деревьев, остановок и стройплощадок.  

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В ближайшие сутки в Курганской области прогнозируются порывы ветра до 21 метра в секунду, мокрый снег, дождь и гололедица. Об этом жителей предупреждает МЧС. «Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Курганской области. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. Всех, кто окажется за рулем в такую непогоду, просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных конструкций, старых деревьев, остановок и стройплощадок.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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