Незнакомец спас женщину в «Крокусе», отдав последние капли воды

Незнакомец во время теракта в «Крокусе» спас директора компании, занимающейся организацией детского отдыха, Екатерину Сырину. Он поделился с ней водой, чтобы она могла намочить ткань и дышать через нее в задымленном пространстве. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина.
«У мужчины была вода, которой он поделился, чтобы можно было намочить ткань и через нее дышать», — заявила Сырина. Она добавила, что, находясь в задымленном помещении «Крокуса», думала, что не выживет. После трагедии Екатерина испытывала физические и психологические трудности, включая одышку.
После обращения к психологу и работы с детьми, она постепенно вернулась к привычной жизни. Хотя первое время ей было сложно находиться в общественных местах, в августе она вернулась на место трагедии, где почувствовала горечь воспоминаний.
22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел теракт: четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла», где проходил концерт группы «Пикник», и открыли огонь, после чего устроили пожар. По данным Следственного комитета России, теракт был организован спецслужбами «недружественного государства». В результате атаки погибли 145 человек, более 500 были ранены. В рамках расследования привлечены 19 лиц, несколько других подозреваемых находятся в розыске.
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