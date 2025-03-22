Незнакомец спас женщину в «Крокусе», отдав последние капли воды

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Сырина едва не задохнулась во время теракта в «Крокусе»
Сырина едва не задохнулась во время теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Незнакомец во время теракта в «Крокусе» спас директора компании, занимающейся организацией детского отдыха, Екатерину Сырину. Он поделился с ней водой, чтобы она могла намочить ткань и дышать через нее в задымленном пространстве. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина.

«У мужчины была вода, которой он поделился, чтобы можно было намочить ткань и через нее дышать», — заявила Сырина. Она добавила, что, находясь в задымленном помещении «Крокуса», думала, что не выживет. После трагедии Екатерина испытывала физические и психологические трудности, включая одышку.

После обращения к психологу и работы с детьми, она постепенно вернулась к привычной жизни. Хотя первое время ей было сложно находиться в общественных местах, в августе она вернулась на место трагедии, где почувствовала горечь воспоминаний.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел теракт: четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла», где проходил концерт группы «Пикник», и открыли огонь, после чего устроили пожар. По данным Следственного комитета России, теракт был организован спецслужбами «недружественного государства». В результате атаки погибли 145 человек, более 500 были ранены. В рамках расследования привлечены 19 лиц, несколько других подозреваемых находятся в розыске.

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Незнакомец во время теракта в «Крокусе» спас директора компании, занимающейся организацией детского отдыха, Екатерину Сырину. Он поделился с ней водой, чтобы она могла намочить ткань и дышать через нее в задымленном пространстве. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина. «У мужчины была вода, которой он поделился, чтобы можно было намочить ткань и через нее дышать», — заявила Сырина. Она добавила, что, находясь в задымленном помещении «Крокуса», думала, что не выживет. После трагедии Екатерина испытывала физические и психологические трудности, включая одышку. После обращения к психологу и работы с детьми, она постепенно вернулась к привычной жизни. Хотя первое время ей было сложно находиться в общественных местах, в августе она вернулась на место трагедии, где почувствовала горечь воспоминаний. 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел теракт: четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла», где проходил концерт группы «Пикник», и открыли огонь, после чего устроили пожар. По данным Следственного комитета России, теракт был организован спецслужбами «недружественного государства». В результате атаки погибли 145 человек, более 500 были ранены. В рамках расследования привлечены 19 лиц, несколько других подозреваемых находятся в розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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